年輕人也中招！女子欲匯美金投資虛擬貨幣 銀行員機警阻詐

桃園市25歲郭姓女子到銀行要換匯款1000美元投資虛擬貨幣，行員通報員警到場勸阻，確認是假投資詐騙，保住鄧女積蓄。（記者余瑞仁翻攝）

2025/03/05 15:26

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區25歲郭姓女子日前在網路抖音平台看到投資廣告教導賺錢，加入LINE深入了解後，被對方的話術騙得團團轉，一時財迷心竅打算投資購買虛擬貨幣，所幸郭女到銀行準備匯款1000美元時，行員察覺異狀通報警方到場勸說、及時阻詐。

桃園市警局大園分局表示，大園派出所昨天下午接獲轄區銀行通報，指1名郭姓女子臨櫃要匯款1千美元投資虛擬貨幣，行員關懷提問，發現她是從抖音軟體上看到投資廣告起意投資虛擬貨幣，但對投資標的並不清楚，研判郭女可能遭到詐騙，請警方到場關心。

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警方獲報派員前往了解，得知是詐騙集團以話術哄騙郭女從合法的虛擬貨幣程式加值購買貨幣，再轉到海外其他虛擬貨幣程式，賺取差價，且對方為了取得郭女的人頭帳戶來洗錢，還先匯款新台幣5千元的「紅利」到郭女帳戶，讓她相信確實會賺到錢，吸引郭女投入大筆資金。

員警當下查出郭女準備匯款的帳號已被列為警示帳戶，檢視郭女與對方的對話內容，確信就是常見的假投資詐騙，員警隨即以實際新聞案例向郭女勸說，郭女才恍然大悟自己是遇上詐騙集團，頻頻感謝警方與行員及時勸阻，讓她保住積蓄。

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