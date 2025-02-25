2/25今彩539頭獎開4注！600萬獎落花蓮、台北

25日開獎的第114000030期大樂透頭獎摃龜，第114000051期今彩539頭獎開出4注。（台彩提供；本報合成）

2025/02/25 22:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（25日）開獎的第114000051期今彩539頭獎共4注中獎，分別由花蓮縣鳳林鎮鳳智里中正路2段93號「來旺彩券行」、台北市萬華區漢中街175號的「日日發商行」（2注）、台北市內湖區內湖路1段285巷65弄3號1樓的「德溢投注站」開出。大樂透頭獎則摃龜。

第114000030期大樂透中獎號碼「13、15、24、37、38、43，特別號：44」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共31注中獎，每注可得8萬4145元；肆獎共118注中獎，每注可得1萬4210元；伍獎共2250注中獎，每注可得2000元；陸獎共2558注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7203注中獎，每注可得400元；普獎共3萬9920注中獎，每注可得400元。

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第114000030期49樂合彩中獎號碼為「13、15、24、37、38、43」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共62注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2718注中獎，每注可得1250元。

第114000051期今彩539中獎號碼為「05、11、26、33、35」。頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共232注中獎，每注可得2萬元；參獎共8000注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7017中獎，每注可得50元。

第114000051期39樂合彩中獎號碼為「05、11、26、33、35」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共249注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬746注中獎，每注可得1125元。

第114000051期3星彩中獎號碼為「392」。壹獎共51注中獎，每注可得5000元。

第114000051期4星彩中獎號碼為「5659」。壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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