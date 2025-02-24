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    曖昧對象無遠弗屆？ 知名拉麵店長被前妻求償50萬慰撫金

    宜縣知名拉麵店高姓店長遭前妻指控曖昧對象「無遠弗屆」，被求償50萬元精神慰撫金，圖為情境照。（資料照，法新社）

    宜縣知名拉麵店高姓店長遭前妻指控曖昧對象「無遠弗屆」，被求償50萬元精神慰撫金，圖為情境照。（資料照，法新社）

    2025/02/24 20:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣知名拉麵店高姓店長，被蘇姓前妻指控在兩造婚姻期間花心不斷，曖昧對象「無遠弗屆」，蘇女提告求償50萬元精神慰撫金，法官認為事證不足判敗訴，她不服判決提起上訴，宜蘭地方法院認定沒有理由，上訴駁回，全案確定。

    判決指出，高姓男子與蘇姓女子婚後育有3名子女，2021年10月經法院調解離婚，2023年3月，蘇女向高姓前夫提告求償，控訴雙方婚姻期間，高男常與異性曖昧、出軌，像是趁她懷孕時，與一名吳小姐交往，她獲知此事後相當生氣，導致子宮收縮需要安胎調養，前夫後來另與江小姐過從甚密。

    蘇女直指前夫身兼宜縣2間拉麵店店長，出入以BMW、保時捷豪車代步，收入頗豐，因出軌行為已侵害配偶權，讓她飽受煎熬，主張前夫應給付她50萬元精神慰撫金。高男則反駁說，蘇女指他出軌吳小姐來自於道聽塗說，與江小姐交往之說也非事實。

    承審法官認為，蘇女主張高姓前夫在婚姻期間與吳小姐交往，侵害她的配偶權，已逾訴訟時效，至於江小姐方面，現有事證難以證明有親密交往情愫或舉止。此案去年11月審結，原告之訴及假執行之聲請均駁回，但蘇女提出上訴。

    蘇女上訴主張江小姐數度到高姓前夫家裡過夜，未讓她知道，若非有不倫關係，何必多所隱瞞，原審判決認此等行為尚非逾越分際，並沒有根據，要求原判決廢棄，高姓前夫應給付50萬元。

    宜蘭地院合議庭審酌相關事證，仍認定無法證明高男有逾越婚姻關係以致侵害蘇女配偶權情事，上訴人主張沒有理由，最近宣判上訴駁回，不得再上訴。

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