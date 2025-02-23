台南15歲屁孩無照上路連撞3機車還肇逃 5傷送醫

十五歲黃姓少年涉無照騎乘機車在台南東區路口連續三次肇事撞傷人及兩次逃逸。（民眾提供）

2025/02/23 19:39

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區今（23）日近中午有一名15歲黃姓少年涉無照騎機車，在東寧路、林森路與青年路等路段相繼衝撞其他3輛機車並逃逸，黃少在撞上第3案機車時，人也摔倒受傷，被尾隨的熱心路人控制協助送醫，才未再逃。黃少涉3件肇事逃逸，造成包括黃少及其他4名機車騎士、乘客受傷，警方將依肇事逃逸與公共危險罪嫌法辦黃姓少年。

警方調查，今天近午11點4分許，無駕駛執照的黃姓少年騎機車在台南東區東寧、林森路口先撞上同向騎機車行駛的侯姓男子（69歲），侯男倒地受傷，黃少見狀加速逃逸。當時有一名也騎機車的林姓男子看到黃少肇事逃逸，即上前攔問，黃少不理會、加速逃離。

請繼續往下閱讀...

黃少逃離第一肇事現場後，林姓男子尾隨、跟著黃少，黃少車子鑽進巷內逃竄，於11點9分許騎到東寧路、勝利路口時，涉闖紅燈撞倒騎機車的70歲高姓婦人，高婦倒地受傷，闖禍少年仍不停車，持續騎機車逃逸。

後來約在11點10多分許，黃少又在青年路、東榮路口涉闖紅燈撞上騎機車載著12歲兒子的李姓婦人（45歲），李婦與兒子倒地受傷，黃少也因車速快、撞擊力大，在撞到李姓母子機車後，自己也噴飛倒地、身體多處擦挫傷。一路跟隨的林姓男子見狀、即上前詢問黃少傷勢並控制行動，報請警、消人員到場送醫與處理調查。

轄區南市警一分局呼籲民眾，對於發生交通事故時，應即通知警方到場處理，並協助救護傷者。這起連續肇逃車禍共造成黃姓少年等5名騎士、乘客受傷；黃少經檢測無酒精反應，初步了解是因無照駕駛、肇事後心虛逃逸，相關涉案情節會待黃姓少年傷勢好轉後到案調查釐清，警方並依肇事逃逸及公共危險罪嫌將黃少移送台南地檢署偵辦。

十五歲黃姓少年無照騎機車在台南東區東寧路、勝利路口闖紅燈撞倒騎機車的七十歲高姓婦人，黃少肇事後逃逸，消防救護車到場救護高婦。（取自網路社群）（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法