違規肇禍致人死亡 南市公布4名高風險駕駛

南市今日公布第9批高風險駕駛名單。（南市交通局提供）

2025/02/21 10:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今（21）日公布第9批高風險駕駛4人，其中女性2人、男性2人，因交通違規肇禍致人死亡，交通局依法公布，希望呼籲民眾遵守交通且勿酒醉駕駛，以發揮社會警惕效用。新規定上路1年多以來，至今已公布38人。

這4案違規地點分別在永康區、西港區、佳里區、新營區，駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

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為提升交通安全友善空間，南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，透過主動公開高風險駕駛事件資訊維護交通安全，呼籲駕駛人除要避免高風險駕駛行為，也要保持防禦駕駛的觀念，才能確保行車用路安全。

交通局表示，南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則於2023年8月11日公告施行，公告對象係就汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例因而肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件；於裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。

交通局呼籲，由於交通違規具有高度威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，藉由公布高風險駕駛人資訊，期能發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，確保用路人安全。

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