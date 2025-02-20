獨家》疑追女設計師失敗 台南警官報案恐嚇：洗頭被燙傷求償

台南黃姓巡官疑追求髮型設計師未果，竟以報案證明恐嚇對方索賠。（警方提供）

2025/02/20 23:33

〔記者王捷／台南報導〕台南某分局黃姓巡官，疑似因追不到髮型設計師，竟以女設計師洗頭時燙傷他頭皮，以報案證明恐嚇對方要求賠償，女設計師因恐懼而向民代求助，警方強調，將依法調查。

據了解，黃姓巡官長期找女設計師剪髮，兩人對話內容曖昧，甚至有點私密，讓女設計師很困擾。但近期黃警官疑似向女設計師告白遭拒，在事後向派出所報案，指稱女設計師洗髮時水溫過高，導致他頭皮燙傷，但報案後並未對設計師提告。

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然而，黃男取得派出所提供的報案證明後，竟以此向女設計師威脅，要對方賠償損失，讓女設計師很害怕，因此向民代陳情求助。分局獲知後才警覺有這件事，並拜託民代給警方一點時間，要內部調查。

黃警官在分局服務時，同事認為他對工作較不積極。但他學歷優異，國中、國小期間曾獲縣長獎、市長獎，高中是第一志的資優班願畢業，並考取頂尖大學及警察大學。因家人與對自己的期許，他選擇當警官，後來還在警大研究所取得碩士，並擔任巡官。2023年更考取國立大學博士班，還透露希望挑戰今年司法特考，夢想成為「黃檢座」。

警方指出，黃警官是否利用警職、報案證明向追求者施壓、恐嚇的行為，警方將將秉持公正立場嚴格調查，若發現違法情事，絕對會依法辦理，不會袒護。

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