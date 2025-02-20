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    宜蘭蘇澳70歲婦人過馬路遭撞慘死街頭 砂石車司機涉肇逃落網

    蘇澳鎮海山東路與忠孝路口，今天凌晨發生砂石車涉嫌撞死路人後肇事逃逸。（警方提供）

    蘇澳鎮海山東路與忠孝路口，今天凌晨發生砂石車涉嫌撞死路人後肇事逃逸。（警方提供）

    2025/02/20 11:40

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮海山東路與忠孝路口，今天（20日）凌晨發生死亡車禍，年約70歲伍姓婦人步行過馬路時，疑遭砂石車撞上當場死亡，砂石車涉嫌肇事逃逸，警方循線查獲涉案的簡姓司機到案，將依肇事逃逸及過失致死罪移送法辦。

    一名高姓男子今天凌晨開車經過事發地點，目擊有人倒臥路上，打電話向警方報案，蘇澳警分局0時3分獲報後派員處理，但救護車到場時，伍姓婦人明顯死亡，並未送醫。

    警方調閱事故路口監視器畫面，查出伍姓婦人疑遭砂石車撞擊倒地，案發後車子駛離現場，專案小組掌握肇事車輛車牌以車追人，發現駕駛人是40歲的簡姓男子，清晨3點50分前往他位在冬山鄉住處逮人，經酒測無酒精反應，排除酒後肇事。

    監視畫面顯示，案發當下，伍姓婦人步行通過路口時，被一輛轉彎的砂石車撞上慘死。據了解，簡男在警詢時指稱，因砂石車A柱擋住視線，他不知道有撞到人。

    蘇澳警分局呼籲駕駛人，行車時應注意車前動態，行經彎道或路口要減速慢行，以確保自身及他人安全。

    案發後救護車到場救援。（警方提供）

    案發後救護車到場救援。（警方提供）

    砂石車撞路人畫面被路口監視器拍下。（警方提供）

    砂石車撞路人畫面被路口監視器拍下。（警方提供）

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