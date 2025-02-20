「黃牛夫妻」8年牟利2777萬 檢：情節嚴重、惡性重大

黃牛夫妻檔劉旻岳（遮頭者）與其張姓妻子去年10月落網後，劉遭收押偵辦。（資料照）

2025/02/20 11:14

〔記者王定傳／台北報導〕夫妻檔劉旻岳與其妻子張依萍，找工程師、助理組成黃牛集團，招攬生意販售藝人周杰倫等演唱會黃牛票，劉旻岳夫妻8年合計販售8千多張黃牛票，犯罪所得2777萬餘元，夫妻檔犯後全盤否認，推說只是代購或完全不知情，台北地檢署調查後認定2人犯罪情節與惡性均屬重大，求處法院定應執行刑至少7年以上徒刑。

檢警調查，劉旻岳夫妻自2016年起見黃牛票生意有利可圖，全職從事轉售、代購熱門演唱會或運動賽事各類活動黃牛票，從中獲取利益，為了應付日趨龐大的業務需求，劉旻岳開始動念籌組搶票集團。

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檢警調查，2人先是設立LINE群組，並在臉書、蝦皮等社群媒體宣傳，自稱經營「國內外演唱會門票代購」、「售台灣國內演唱會運動賽事活動票券」等業務，號稱是全台罪大黃牛票業者，擁有破5萬人粉絲團，在網路接受訂單，並持5支手機處理回應客人詢問等作業。

檢警調查，劉旻岳掌管整個黃牛產業鏈運作，陸續招攬並指揮多名境內外工程師，利用虛假身分資料向網路售票系統註冊會員帳號，並於票券開賣之際，以假資料或搶票程式大量「刷票、掃票」，並依活動熱門程度、區域、排數、視野好外等原因，加價賣給國內外歌迷或球迷等；工程師若搶到一張票則可獲取500元至1千元不等報酬；張依萍則負責綜合集團財務，負責支付工程師等人報酬等工作。

檢警調查，集團除與工程師合作外，另以月薪3萬至4萬元不等金額或每筆訂單100元報酬，聘用全職或兼職「付款助理」，同時以時薪200元找「表單助理」管理表單資料，另有「票務助理」幫忙跑腿。

檢警調查，劉嫌夫妻自2015年起至2023年間8年來以上述手法搶票賣黃牛票，累計訂單3797筆、賣出8495張票，不法獲利2777萬餘元，專搶周杰倫、劉德華、張惠妹、伍佰、亞洲棒球錦標賽等熱門演唱會或賽事，嚴重擾亂國內文化及運動產業購票市場秩序。

檢警還發現，部分工程師除與這對夫妻檔合作外，另外還「跑單幫」搶票對外販售，總計搶票訂單2804筆、賣出4749張，此部份不法所得1576萬餘元，兩個不法集團不法所得加總4353萬餘元。

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