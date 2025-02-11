宜蘭市機車行暗夜惡火畫面曝 波及5店面14人驚逃

宜蘭市民權新路一家機車行深夜失火，熊熊烈焰夾帶爆炸聲響，消防人員到場搶救。（記者游明金攝）

2025/02/11 23:59

〔記者王峻祺、游明金／宜蘭報導〕宜蘭市民權新路一家機車行今天（11日）深夜近11點失火，熊熊烈焰夾帶爆炸聲響，火勢一共波及5間店面，有2台轎車燒到僅剩車架。宜蘭縣消防局出動多名警義消到場搶救，已控制火勢，暫未有人員傷亡，14人全數逃出，其中6名大人、2名小孩疑嗆傷預防性送醫，詳細起火原因尚待調查。

起火的機車行共有2間店面，陳姓屋主說，和妻子2人在1樓後方休息，聽到爆炸聲響衝出查看，發現屋子起火。被波及的隔壁許姓住戶一家五口也幸運逃出，屋主說，當時全家人在2樓，也是聽到外面有爆炸聲，出門查看驚見火勢。

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家住機車行左手邊的許姓夫妻聽到爆炸聲響也逃出，隔壁鄰居一家五口也接續逃離被大火波及的住家。

火勢一共波及5棟建築，2輛轎車被燒到精光，起火機車行宛如爆炸現場，經消防局全力灌救，火勢已撲滅，起火原因尚待消防人員調查釐清。14名逃出的住戶中，有6名大人、2名小孩疑似嗆傷預防性送醫。

轎車被燒到僅剩車架。（記者游明金攝）

大批消防人員到場搶救。（記者游明金攝）

機車行大火一共波及5間店面。（記者游明金攝）

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