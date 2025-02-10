不滿待轉格停太外面 台中嬤逆向衝撞嗆：找死是不是！

一名民眾停在待轉格內等紅燈時，竟遭到一名逆向駛來的阿嬤連續三度衝撞，甚至還被怒罵「找死是不是」。（圖擷取自臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

2025/02/10 23:11

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕老三寶！近日，台中市台灣大道四段發生一起離譜的交通糾紛。一名民眾停在待轉格內等紅燈時，竟遭到一名逆向駛來的阿嬤連續三度衝撞，甚至還被怒罵「找死是不是」。行車紀錄器畫面曝光後，引起網友熱議。

一名網友在臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享一段行車糾紛畫面，可見當時原PO正常停在待轉格內，卻突然被右側騎著紅色機車的阿嬤逆向撞上。下一秒阿嬤立刻破口大罵，「你停那麼出來要死喔！」、「找死是不是」、「你要害死人是不是」。

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原PO見狀沒有回應，怎料，阿嬤竟往後挪了幾步，接著又用機車撞上原PO，並怒喊，「進去一點！」然而，事情並未就此結束，阿嬤似乎越想越氣，第三次以更大力道撞上原PO，導致他直接摔倒在地。

對此，原PO無奈表示，「阿嬤逆向撞我，說我停待轉格子太外面，好險我都有拉著煞車，她還撞3次。已報警....」。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「交通規則都不懂，還大小聲，悲哀」、「被撞三次這麼安靜？」、「直接讓警察跟她解釋開單，到時一定哭著跟你賠罪」、「最近一個70歲的殺人魔殺害分屍三個人（可能還有更多）！我們千萬別小看任何一個阿北或阿桑！」、「現在有多洽牙，上了警局法院的時候就知道她會裝得多可憐能哭的像祖墳被挖一樣」。

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