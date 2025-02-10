宜蘭縣警局主秘、羅東和礁溪警分局長上任 首要向詐團宣戰

宜縣代理縣長林茂盛（中）由縣警局長劉炯炫（左2）陪同主持聯合交接，右2新任主秘余中義，左1羅東警分局長楊迪光，右1礁溪警分局長黃靖堯。（圖由宜蘭縣警局提供）

2025/02/10 18:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府警察局今天（10日）舉辦主任秘書、羅東及礁溪警分局長聯合交接典禮，代理縣長林茂盛期許新任幹部發揮長才，把交通、打詐、緝毒、懲治聚眾鬥毆列入重點工作。

宜蘭縣警局這波異動名單，包括縣警局主秘楊効宜陞任桃園市警局督察，遺缺由花蓮縣警局主秘余中義接任；羅東警分局長陳至瑋調任嘉義縣警局督察長，遺缺由礁溪警分局長楊迪光接任；花蓮縣警局玉里警分局長黃靖堯調任礁溪警分局長。

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林茂盛在縣警局長劉炯炫陪同下主持聯合交接典禮，他指宜蘭是國旅熱門觀光區，假日車流量大，請警方加強交通疏導，其次，近幾年詐騙猖獗，投資、電信詐欺及網路詐騙手法千奇百怪，犯罪型態與技術不斷演化，要求將打詐列入維護治安第一要務，透過識詐、堵詐、阻詐、懲詐四大面向，遏制詐欺犯罪。

此外，依托咪酯類毒品列管等級已提高為第二級，林茂盛請警察同仁持續溯源查緝製毒源頭，阻斷供應鏈，同時懲治聚眾鬥毆等社會犯罪事件，維護宜蘭縣的治安。

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