為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭縣警局主秘、羅東和礁溪警分局長上任 首要向詐團宣戰

    宜縣代理縣長林茂盛（中）由縣警局長劉炯炫（左2）陪同主持聯合交接，右2新任主秘余中義，左1羅東警分局長楊迪光，右1礁溪警分局長黃靖堯。（圖由宜蘭縣警局提供）

    宜縣代理縣長林茂盛（中）由縣警局長劉炯炫（左2）陪同主持聯合交接，右2新任主秘余中義，左1羅東警分局長楊迪光，右1礁溪警分局長黃靖堯。（圖由宜蘭縣警局提供）

    2025/02/10 18:59

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府警察局今天（10日）舉辦主任秘書、羅東及礁溪警分局長聯合交接典禮，代理縣長林茂盛期許新任幹部發揮長才，把交通、打詐、緝毒、懲治聚眾鬥毆列入重點工作。

    宜蘭縣警局這波異動名單，包括縣警局主秘楊効宜陞任桃園市警局督察，遺缺由花蓮縣警局主秘余中義接任；羅東警分局長陳至瑋調任嘉義縣警局督察長，遺缺由礁溪警分局長楊迪光接任；花蓮縣警局玉里警分局長黃靖堯調任礁溪警分局長。

    林茂盛在縣警局長劉炯炫陪同下主持聯合交接典禮，他指宜蘭是國旅熱門觀光區，假日車流量大，請警方加強交通疏導，其次，近幾年詐騙猖獗，投資、電信詐欺及網路詐騙手法千奇百怪，犯罪型態與技術不斷演化，要求將打詐列入維護治安第一要務，透過識詐、堵詐、阻詐、懲詐四大面向，遏制詐欺犯罪。

    此外，依托咪酯類毒品列管等級已提高為第二級，林茂盛請警察同仁持續溯源查緝製毒源頭，阻斷供應鏈，同時懲治聚眾鬥毆等社會犯罪事件，維護宜蘭縣的治安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播