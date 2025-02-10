為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒後不滿乾妹妹被醉男搭訕 男子挺身理論遭毆互告

    警方獲報到場時，雙方已經各自拉開。（記者吳昇儒翻攝）

    警方獲報到場時，雙方已經各自拉開。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/02/10 13:27

    〔記者吳昇儒／新北報導〕39歲黃姓男子今日凌晨1時41分與友人在新北市汐止區某燒烤店飲酒，趁著酒意竟跑到隔壁桌向林姓女子搭訕。引起林女的林姓乾哥哥不滿，與黃男的楊姓友人發生衝突。雙方拉扯時，造成林男頭部有撕裂傷、腳踝挫傷，送醫救治後已無大礙。警方獲報後，前往處理，並將其中一名泥醉男子帶回保護管束。事後雙方決定，提出傷害告訴。

    新北市汐止警分局獲報後，派遣社后派出所警員到場查看，抵達時雙方已經沒有衝突，互相拉扯的38歲林男及31歲楊男均被友人拉開。員警發現林男受傷，請救護人員將其先送往醫院救治。

    警方調查，黃男一行3人與林女7人碰巧在樟樹一路的燒烤店飲酒，部分友人分別是同一所國中學長、學弟、學妹身分。黃男酒醉後，跑去跟30歲的林女搭訕，引起其乾哥不滿，雙方發生口角衝突。

    其中黃男的楊姓友人跳出來與林男對罵，雙方進一步發生肢體衝突，雖兩邊的友人均在勸架，但過程中林男頭部仍受創，送醫救治後已無大礙。

    警方到場時，另有一名周姓男子呈現泥醉狀態，不聽員警指揮，為了避免二次衝突，決定予以上銬施以保護管束，與現場人等一同帶返所調查。

    林、楊二人於警方訊問時，均表示要對對方提出傷害告訴。警訊後，依傷害罪函請士林地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    現場一名周姓男子已泥醉倒地，被警方上銬帶回保護管束。（記者吳昇儒翻攝）

    現場一名周姓男子已泥醉倒地，被警方上銬帶回保護管束。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播