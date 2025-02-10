酒後不滿乾妹妹被醉男搭訕 男子挺身理論遭毆互告

警方獲報到場時，雙方已經各自拉開。（記者吳昇儒翻攝）

2025/02/10 13:27

〔記者吳昇儒／新北報導〕39歲黃姓男子今日凌晨1時41分與友人在新北市汐止區某燒烤店飲酒，趁著酒意竟跑到隔壁桌向林姓女子搭訕。引起林女的林姓乾哥哥不滿，與黃男的楊姓友人發生衝突。雙方拉扯時，造成林男頭部有撕裂傷、腳踝挫傷，送醫救治後已無大礙。警方獲報後，前往處理，並將其中一名泥醉男子帶回保護管束。事後雙方決定，提出傷害告訴。

新北市汐止警分局獲報後，派遣社后派出所警員到場查看，抵達時雙方已經沒有衝突，互相拉扯的38歲林男及31歲楊男均被友人拉開。員警發現林男受傷，請救護人員將其先送往醫院救治。

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警方調查，黃男一行3人與林女7人碰巧在樟樹一路的燒烤店飲酒，部分友人分別是同一所國中學長、學弟、學妹身分。黃男酒醉後，跑去跟30歲的林女搭訕，引起其乾哥不滿，雙方發生口角衝突。

其中黃男的楊姓友人跳出來與林男對罵，雙方進一步發生肢體衝突，雖兩邊的友人均在勸架，但過程中林男頭部仍受創，送醫救治後已無大礙。

警方到場時，另有一名周姓男子呈現泥醉狀態，不聽員警指揮，為了避免二次衝突，決定予以上銬施以保護管束，與現場人等一同帶返所調查。

林、楊二人於警方訊問時，均表示要對對方提出傷害告訴。警訊後，依傷害罪函請士林地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

現場一名周姓男子已泥醉倒地，被警方上銬帶回保護管束。（記者吳昇儒翻攝）

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