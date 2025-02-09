山友攀登雪山失溫受困聖稜線 空勤直升機吊掛救援就醫

苗栗縣消防局指揮中心向空勤總隊申請直升機支援，於今天10點許，飛抵現場吊掛成功，將受困男性山友後送就醫。（圖由苗栗縣消防局提供）

2025/02/09 12:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕25歲男性山友攀登雪山出現失溫等身體不適情形，於昨（8）日受困聖稜線求救。苗栗縣政府消防局獲報，與相關單位組救援小組前往，並通報空勤總隊支持，由空勤直升機於今天上午10點多，吊掛救援成功，後送就醫。

苗栗縣政府消防局表示，該名男性山友於8日晚間，於聖稜線3K處出現失溫等身體不適情形，且現場下雪，而該名男性男子僅有睡袋、暖暖包及頭燈，沒有食物與水，情況相當危急。

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苗栗縣消防局隨即派遣第五救災救護大隊前往，與保安警察第七總隊第五大隊武陵小隊、雪霸國家公園管理處組救援小組，於今天凌晨1點多出發救援。此外，消防局指揮中心也向空勤總隊申請直升機支援，於今天10點許，飛抵現場吊掛成功，將受困男性山友後送就醫。

消防局提醒登山愛好者，冬季山區天候變化劇烈，低溫、積雪、強風等因素都可能增加風險，有良好準備與正確應對，才能維護登山安全。

消防局建議山友出發前應充分準備，包括：

1.規劃行程：選擇適合自身體能與經驗的路線，並充分了解天氣預報與山區狀況。

2.攜帶合適裝備：冬季登山應備妥足夠的保暖衣物、防風防水裝備、照明設備、導航工具及充足食物與水。

3.攜帶緊急通訊設備：行動電話、衛星定位器（如INREACH裝備）、無線電等，以確保求救訊號可傳遞。

4.結伴同行：避免單獨登山，結伴同行可在發生意外時互相支援。

5.留守計畫：出發前通知家人或朋友詳細行程，並定期回報安全狀況。

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