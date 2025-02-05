東港輔英醫院今晨火警 168名病患緊急疏散

東港輔英醫院傳出火警。（消防局提供）

2025/02/05 10:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港安泰醫院去年10月傳出火警釀院區9死命案震驚全國，此事件後更爆出安泰是個近半違建的醫院，事件未了，東港另間大型醫院輔英醫院今天清晨又傳出火警，不過院方往常演練得宜，168名病患即刻被疏散，無人傷亡，虛驚一場。

這起火警發生在清晨7時40分左右，輔英醫院光復大樓5樓資材室庫房傳出煙味，消防偵測及灑水系統隨即啟動，院方立即啟動消防應變機制並通報全院，院方消防自衛編組依照標準作業程序迅速行動，並由指揮官院長鄭紹宇親自指揮，主任秘書薛俊鵬及各單位同仁的協助下，各班別發揮平日演訓成果，有條不紊地進行疏散與應對。

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院方首重病人安危，疏散168位住院病人，疏散至安全區域並由醫護同仁提供撫慰，並提供飲水及食物。在警報解除，確認環境無安全疑慮後，病患已陸續返回病房休息。

輔英醫院表示，火警在消防隊迅速抵達並協助處理後於15分鐘內成功控制，強調無人員傷亡，起火原因仍在調查中。

輔英醫院指出，由於病患安全至關重要，因此平日皆落實消防演練的每一個步驟，自評疏散過程秩序井然有序，充分展現平日演練的成效；院方強調，將持續強化消防安全管理，確保病患與員工的安全，並全力配合相關單位調查起火原因，以防範類似事件再次發生。

屏東縣消防局指出，今天7時42分受理東港鎮輔英醫院5樓資材室火警，派遣東港、南州、崁頂、林邊分隊、特搜及大隊部共計15車28人前往搶救、由副大隊長胡淞銀隊指揮。7時48分東港分隊到達現場立即布水線搶、且民眾已先行疏散，07時53分火勢熄滅，無人員受傷，現場燃燒資材室櫃子，燃燒面積約1平方公尺，起火原因交由火調調查中。

東港輔英醫院傳出火警。（消防局提供）

東港輔英醫院傳出火警。（消防局提供）

東港輔英醫院傳出火警。（消防局提供）

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