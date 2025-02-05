美男軍官求匯款買點數 瘖啞婦誤信跨國戀險遭詐26萬

南市一分局員警阻止六十三歲的劉姓婦人避免遭自稱美國男軍官的騙徒詐騙。（圖：警方提供）

2025/02/05 10:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局莊敬派出所所長林海平、警員徐立昇於近日接獲轄內某購物中心保全通報指疑有人遭詐騙。警方趕抵發現是1位瘖啞婦說以手機與美國男軍官談跨國戀，對方傳訊指缺錢、要請她匯款20萬或買6萬遊戲點數。員警隨即識破是騙局，保住婦人荷包。

3日下午3時半許，莊敬派出所所長林海平、警員徐立昇趕抵現場向購物中心保全人員了解情況，得知有1名婦人因不知要去哪裡購買遊戲點數卡、向商場保全員諮詢，當下保全員驚覺有異、通報警方。此時婦人已前往戶外停車場準備牽車離去，員警擔憂婦人受騙，在保全員陪同下前往停車場，攔下婦人關懷詢問。

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警方發現63歲的劉姓婦人是瘖啞人士，聽不清楚又無法口語溝通，徐立昇急中生智、拿出紙筆與劉婦筆談，起初劉婦不願透露過多訊息，直至警方循循善誘才突破其心防，劉婦把手機對話提供警方查看。

員警檢視後得知原來劉婦是在網路上認識1名自稱在美國擔任軍官的男子，對方逐步取得劉婦信任後、誆稱急需用錢，要劉婦先匯款20萬元台幣，惟劉婦說她不會匯款；未料，對方又改口請她去買遊戲點數卡6000元共10張，人在購物中心內的劉婦不知到哪裡買點數卡才問保全。

警方以筆談告知劉婦此為經典網路交友詐騙手法，除提醒她不要受騙，並協助劉婦把自稱美國男軍官的通訊資料封鎖刪除，免於失金26萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

六十三歲劉姓婦人出示她與自稱美國男軍官的人士手機對話紀錄。（圖：警方提供）

阻止劉姓瘖啞婦受騙的南市警一分局莊敬派出所長林海平（右）、警員徐立昇（左）。（圖：警方提供）

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