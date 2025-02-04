噁男！趁女友服藥熟睡指侵、打手槍顏射 判刑3年2月

鍾男趁女友服用安眠藥熟睡，無力抗拒之際，潛入住處涉嫌性侵得逞，被橋頭地院判囚。（情境照）

2025/02/04 22:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市鍾姓男子趁女友服用安眠藥熟睡之際，凌晨潛入她住處涉嫌指侵，還對著她打手槍，甚至朝其臉射精，被橋頭地院依妨害性主罪，判處有期徒刑3年2月。

判決書指出，鍾男與被害人A女為男女朋友關係，知道她睡前有服用安眠藥習慣，並有拷貝她住處社區大門的磁扣，及放在大門鞋櫃備份鑰匙。

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2023年5月30日凌晨3點，鍾男擅自進入A女位於楠梓區住處後，趁她服藥熟睡之際，無力抵抗，涉嫌指侵得逞。

A女不堪受辱，前往楠梓分局提告，辦案人員傳喚鍾男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌妨害性自主和侵入住宅罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

鍾男與辯護律師指稱，兩造間有感情糾葛，鍾男因一時衝動、失慮犯下大錯，現已深知違法且誠心悔悟，並願賠償30萬元和解，請從輕量刑。

A女則指出，鍾男用手指侵犯後，就跨坐在她身上，對著她的臉打手槍，還射精在臉上。

承辦法官調查，鍾男在警、偵訊均否認犯行，直到院方審理，始改口認罪，並審酌他未和解，判處有期徒刑3年2月，仍可上訴。

至於侵入住宅部分，因A女撤回告訴，判決公訴不受理。

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