台南婦侵占萬元紅包 派出所在一旁不報案還狡辯

郭姓女子春節在安平大天后宮排隊拿紅包，孩子撿到萬元紅包她涉嫌侵占，警方依侵占罪送辦。（資料照，記者王捷攝）

2025/02/04 22:38

〔記者王捷／台南報導〕郭姓女子春節到台南安平大天后宮排隊拿開運紅包，她的小孩卻在路邊撿到1萬元紅包，郭女打開看了一下，儘管離安平派出所僅750公尺，卻沒報案就坐車離去，直到被害人PO網、接到警方通知才歸還，並稱春節要工作，才沒及時報案拾獲紅包，警方仍依法函送。

據了解，遺失紅包的婦人住在大天后宮附近，她領了兒子的紅包後不慎遺失，她曾回到現場找，也有遇到郭女，但郭女面對詢問，卻聲稱不知道，家屬尋找未果，調閱自家監視器，才發現郭女的小孩撿到紅包，小孩交給郭女後，郭女打開看了一下，就坐上丈夫的車子離開現場。

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家屬報案後，將監視器畫面PO在臉書社團，希望郭女交出紅包，也引起網友討論拾金不昧的教育問題，直到農曆新年假期過後，郭女接到警方通知，她才在3日歸還紅包，並否認有意隱匿紅包，推稱春節期間工作繁忙、時間無法配合，才未能及時前往警所或與失主聯繫。

由於郭女的孩子有將紅包交給郭女，郭女卻坐上丈夫的車離開，因此警方將郭女與丈夫依侵占罪函送地檢署，警方提醒民眾，除了要注意財物安全，在外撿到遺失物要向警方報案，請勿侵占他人財物，以免觸法。

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