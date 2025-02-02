畫面曝光！ 芬園139線重機與轎車撞擊 騎士噴飛10米騰空翻滾墜地

139線大型重機與轎車撞擊，騎士輕傷但重機撞得粉碎。（民眾提供）

2025/02/02 12:57

〔記者湯世名／彰化報導〕驚悚一瞬間！彰化縣芬園鄉139線大彰路2段昨天（1日）發生大型重機與轎車碰撞事故，撞擊影片也在今天曝光，只見重機與轎車碰撞後，騎士噴飛10公尺遠騰空翻滾後墜地，整輛重機撞成粉碎，所幸騎士送醫僅受擦傷意識清醒，事故發生原因與肇事責任還要由警方釐清。

彰化警分局交通分隊根據行車紀錄器畫面發現，昨天下午3點多轎車與大型重機在139線大彰路2段路口處發生碰撞，重機猛烈撞擊轎車右側，重機幾乎粉碎，轎車右側嚴重毀損。

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警方指出，重機騎士為一名19歲男子，當時騎乘重機從彰化市往南投縣方向行進，轎車則是由南投往彰化市方向前進，雙方在路口處發生碰撞。消防局則表示，騎士臉部約1公分撕裂傷，胸部疼痛、肢體擦傷，意識清醒，送往員林基督教醫院治療，無生命危險。

139線大型重機與轎車撞擊，兩車都嚴重毀損，騎士幸運輕傷。（民眾提供）

139線大型重機與轎車撞擊，騎士幸運輕傷，消防員現場包紮搶救。（民眾提供）

139線大型重機與轎車撞擊，騎士噴飛10米之遠，幸運僅受輕傷。（民眾提供）

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