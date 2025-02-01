台日夫妻離婚訴訟進行中 父想見兒女先請法院定暫時處分

一對台日夫妻離婚訴訟進行中，為人父另為見日本兒女先請法院定暫時處分。（情境照）

2025/02/01 15:21

〔記者溫于德／台北報導〕一對台日夫妻在台灣法院打離婚訴訟，其中，台籍丈夫為求與在日本的兒女碰面，聲請定暫時處分。案經法院參酌夫妻意見，並親自詢問小孩意願，裁定父親每月應前往日本與小孩碰面，且未經同意，碰面地點不得超過一定距離，否則母親得拒絕「下次」會面交往。

丈夫告訴法院，妻子是日本人，兩人婚後育有一對兒女，前年妻子帶子女返回日本居住並提起離婚等訴訟，但他拒絕離婚，又無法與妻子就兒女會面交往達成共識，故提出本件聲請。妻子表示雖不反對丈夫與兒女會面交往，但原則上應在日本進行，同時尊重兒女的意願。

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法院經參酌夫妻意見，並親自詢問兒女的意願，得知小孩拒絕過夜，也只願意當日往返，且地點要在日本，每次碰面約3至4小時；因此裁定會面方式分兩階段進行，第一階段自今年2月至7月間，父親每月1次赴日本與小孩碰面，每次碰面3小時，第二階段從今年8月起至小孩各滿15歲為止，父親每月1次赴日本與小孩碰面，每次碰面8小時。

然法院特別在裁定中指，無論第一階段或第二階段，妻子得請丈夫告知兒女可能會停留的地點，如果丈夫拒絕，妻子得拒絕「當次」或「下次」的會面交往；另第一階段的會面地點不得超過妻子的住處120公里、第二階段則不得超過200公里，否則妻子得拒絕「下次」的會面交往。

法院並於裁定末叮囑這對夫妻「勿以孩子為彼此爭戰的籌碼」、「勿有意無意在孩子面前醜化或批評對方」、「不要以孩子為自己情緒的出口」、「讓孩子適度表示應如何進行會面交往」、「鼓勵孩子與對方互動與聯繫」、「嘗試與對方商議怎麼做對孩子最有幫助」。

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