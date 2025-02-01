少女與家人走春受傷 蘆竹警急開道7分鐘護送就醫

在警方巡邏車開道引導下，右手指受傷的林姓少女由姑姑載送抵達醫院接受治療。（記者余瑞仁翻攝）

2025/02/01 09:37

〔記者余瑞仁／桃園報導〕新北市新店區1名林姓少女昨天大年初三與姑姑到桃園市蘆竹區遊玩走春，不料右手手指意外被玻璃割傷、血流不止，家人因人生地不熟不知如何就醫，情急下前往蘆竹警分局大竹派出所求助，執勤員警王唯至、周昶宏獲悉後，立即駕駛巡邏車鳴笛引導開道，原本20分鐘的路程只花7分鐘就抵達醫院，讓受傷的少女迅速接受治療。

警方表示，昨（31）日上午9點許，1名林姓婦人突然慌張衝入大竹派出所內，表示其17歲姪女手指被割傷、血流不止，急需就醫治療，因為她們從新北市前來桃園走春，不熟悉路況與醫院位置，情急下看到派出所而請求警方協助；當時服勤的警員王唯至與周昶宏獲悉情況後，立即駕駛巡邏車清開啟警鳴器開道，引導林女駕車尾隨火速趕往衛生福利部桃園醫院，在警車開道下，原本20分鐘的路程，只花了7分鐘就抵達醫院急診室，讓仍流血不止的林姓少女得以訊接受治療。

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少女接受治療後傷勢穩定，幸無大礙，她與其姑姑對警方的積極協助深表感謝；蘆竹分局表示，員警秉持著同理心，在民眾遇到危急狀況時，都會熱心提供協助，同時也提醒民眾外出遊玩時務必注意安全，若有緊急事故，可撥打119或110專線電話求助。

蘆竹警分局員警接獲林姓婦人求助，駕駛巡邏車開道引導林姓婦人搭載指指被割傷的少女抵達桃園醫院，並協助協調就診。（記者余瑞仁翻攝）

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