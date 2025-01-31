楊梅休息站火燒車4死4傷 家屬初一招魂 展女已可點頭溝通

倪姓男子與展姓女子夫妻倆的家屬，已於農曆大年初一辦理招魂儀式。（警方提供）

2025/01/31 10:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道1號楊梅休息站25日晚間7點多發生電動休旅車撞上分隔島起火燃燒事故，造成駕駛倪姓男子等4人死亡悲劇，倪妻展姓女子與3名孩童乘客則重傷送醫，目前分別在三軍總醫院、林口長庚紀念醫院醫治中，據指出，展女已可透過點頭、搖頭溝通，3名孩童中的3歲展姓女童，則已可下床、吃飯。

桃園市政府消防局指出，4名傷者分別是39歲展女在台北市三軍總醫院醫治，以及8歲倪姓男童、11歲吳姓女童、4歲展姓女童都在林口長庚醫院治療。國道警方表示，倪男、展女的家人們，已於農曆大年初一上午前往事故現場辦理招魂儀式，倪男與展女的家人們期盼，傷者們在醫院中接受醫療團隊的悉心治療與照顧，能能盡快復原。

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倪男當天開車載妻子展女與6名孩童，想要回雲林老家過年，孩童中包括他們的3名兒女與展女弟弟的3名兒女，車輛進入國道1號楊梅休息站時，不慎自撞分隔島，造成車子起火燃燒而釀不幸悲劇。

倪姓男子駕駛電動車在國道1號楊梅休息站發生自撞車禍，造成4死4傷。（資料照）

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