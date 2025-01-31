為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    楊梅休息站火燒車4死4傷 家屬初一招魂 展女已可點頭溝通

    倪姓男子與展姓女子夫妻倆的家屬，已於農曆大年初一辦理招魂儀式。（警方提供）

    倪姓男子與展姓女子夫妻倆的家屬，已於農曆大年初一辦理招魂儀式。（警方提供）

    2025/01/31 10:58

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道1號楊梅休息站25日晚間7點多發生電動休旅車撞上分隔島起火燃燒事故，造成駕駛倪姓男子等4人死亡悲劇，倪妻展姓女子與3名孩童乘客則重傷送醫，目前分別在三軍總醫院、林口長庚紀念醫院醫治中，據指出，展女已可透過點頭、搖頭溝通，3名孩童中的3歲展姓女童，則已可下床、吃飯。

    桃園市政府消防局指出，4名傷者分別是39歲展女在台北市三軍總醫院醫治，以及8歲倪姓男童、11歲吳姓女童、4歲展姓女童都在林口長庚醫院治療。國道警方表示，倪男、展女的家人們，已於農曆大年初一上午前往事故現場辦理招魂儀式，倪男與展女的家人們期盼，傷者們在醫院中接受醫療團隊的悉心治療與照顧，能能盡快復原。

    倪男當天開車載妻子展女與6名孩童，想要回雲林老家過年，孩童中包括他們的3名兒女與展女弟弟的3名兒女，車輛進入國道1號楊梅休息站時，不慎自撞分隔島，造成車子起火燃燒而釀不幸悲劇。

    倪姓男子駕駛電動車在國道1號楊梅休息站發生自撞車禍，造成4死4傷。（資料照）

    倪姓男子駕駛電動車在國道1號楊梅休息站發生自撞車禍，造成4死4傷。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播