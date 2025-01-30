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    首頁　>　社會

    2人攀南三段遇大雪失溫求援 被空勤黑鷹救回婉拒送醫

    失溫山友由搜救隊員協助上直升機，並給予保暖恢復體溫。（消防署特種搜救隊提供）

    失溫山友由搜救隊員協助上直升機，並給予保暖恢復體溫。（消防署特種搜救隊提供）

    2025/01/30 14:53

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕兩名登山客攀登南三段，在南投縣信義鄉東郡大山、本鄉山鞍部附近，因失溫身體不適求救，空勤總隊今天派出黑鷹直升機，搭載南投縣等搜救隊員到櫧山北鞍營地，由搜救隊員下機協助兩人上機，送至信義鄉同富村，兩人身體狀況恢復得不錯，婉拒救護車送醫，自行下山。

    這兩名30多歲的林姓男、女登山客，相偕攀登南三段，1月25日入山，預定2月1日下山，由於強烈冷氣團來襲，山上下大雪，這兩名山友昨日下午走到東郡大山、本鄉山鞍部附近，因失溫打119求援，南投縣消防局接獲報案後申請空勤總隊直升機救援，但因雲層太厚無法執行任務。

    今天清晨天氣不錯，南投縣消防局再度申請直升機，空勤總隊派出黑鷹直升機，在信義鄉同富村搭載4名南投縣搜救隊員，飛至消防局提供的待援山友位置的座標上空，偵察到兩名山友在雪地上，搜救隊員下機，協助兩名身體不適山友上機，直升機飛回同富村，消防救護車已在現場待命，惟這兩名山友在機上經搜救人員給予保暖，身體已漸好轉，因此婉拒送醫，自行下山。

    兩名山友在東郡大山、本鄉山鞍部附近失溫求援，空勤總隊直升機搭載搜救隊員抵達上空，有搜救隊員下機協助山友上機。（消防署特種搜救隊提供）

    兩名山友在東郡大山、本鄉山鞍部附近失溫求援，空勤總隊直升機搭載搜救隊員抵達上空，有搜救隊員下機協助山友上機。（消防署特種搜救隊提供）

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