去年防詐成效創新高 成功攔阻高達129億

刑事警察局統計指出，經全國警政機關和金融機關、超商等各界攜手成功，去年（2024年）成功攔阻民眾遭詐騙款項高達129億元，相較前年（2023）年的89億元成長4成之多，成效顯著。示意圖。（資料照）

2025/01/29 15:13

〔記者楊國文／台北報導〕隨著人工智慧（AI）、深偽技術（Deepfake）等科技日新月異，竟成為詐騙集團利用的作案工具，刑事警察局統計指出，經全國警政機關和金融機關、超商等各界攜手成功，去年（2024年）共同成功攔阻民眾遭詐騙款項高達129億元，相較前年（2023）年的89億元成長4成之多，成效顯著。

此外，根據國立中正大學犯罪研究中心的研究報告顯示，2024年民眾對警察機關「維護治安工作」的滿意度高達75.63%，展現民眾對整體治安的信心與對警察表現的高度肯定。

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刑事局指出，隨著科技日新月異，新興科技為人類帶來便利的同時，也成為詐騙集團的新戰場。人工智慧、區塊鏈、深偽技術（Deepfake）及社交媒體等工具，逐漸被不法分子利用，打造出更加精密且難以辨識的詐騙手法。

這些犯罪行為不僅威脅個人財產安全，還對社會秩序造成深遠影響。在科技與犯罪手法快速進化的交鋒中，如何透過全面性的教育宣導提高民眾警覺性、使防詐意識深入日常生活，成為對抗新興科技詐騙犯罪的重要課題。

刑事局表示，為提高民眾的警覺性與防詐能力，政府與民間企業已攜手合作打造防詐安全網，共同抵禦新興科技詐騙的威脅，各銀行行員及超商店員如發現民眾疑似遭到詐騙，都會進行關懷提問，必要時也會通報警察到場協助、分享近期詐騙案例。

據刑事局詐防中心統計，2024年，全國警察機關聯合金融機構與超商等各界，共同攜手成功攔阻民眾遭詐騙款項，高達129億元，相較2023年的89億元成長4成，成效顯著。

警方分析認為，這些成果不僅凸顯全民防詐意識的顯著提升，也展現了警民協力合作的強大力量。

刑事局表示，詐騙集團手法不斷翻新，即使不斷利用各種方式宣導，民眾仍可能稍微不慎即受騙上當，為了保護受害民眾盡量減少損失，針對詐騙款項的攔阻，一直都是警政重要措施，其中有越來越多金融機構及超商等民間企業一起配合，善盡企業社會責任，全民協力合作，成為阻絕詐騙核心的關鍵。

另外，警方亦呼籲民眾，若發現自己疑似遭受詐騙時，應保持冷靜，切勿輕信來電者指示操作任何轉帳或個資提供，並請盡速撥打165專線報案，以提高詐騙款項攔阻的機率。

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