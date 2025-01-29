為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女粉絲「想在他面前闖紅燈」！ 台東天菜男警死會喊「別違規」

    吳念橋表示，歡迎來成功鎮走走，但還是不要違規。（吳念橋提供）

    吳念橋表示，歡迎來成功鎮走走，但還是不要違規。（吳念橋提供）

    2025/01/29 08:13

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東的天菜實習男警吳念橋，其維持交通秩序的影片近日在Threads爆紅，但無論廣大女網友如何敲破碗，IG卻是私人帳號、未開放。吳念橋的「天菜史」並非今日開始，以往在社區關懷據點帶著婆婆媽媽運動時，就已有許多人主動介紹女友，但他說自己有一名交往5年的女友，「有她已很滿足，但不拒絕合照、服務鄉親」。

    吳念橋是自行車運動員出身，一身好身材把制服挺得筆直，但他說自己不會拍露上身照，畢竟自己還是在保守鄉村出生，倒是比較多釣魚照。

    天菜不是一天造成，吳念橋在自行車運動員時努力訓練，也因此藉此進入大學，大學畢業後又從事健身工作，即覺得警職有保障也能保護社會，他說，「就是看不慣詐欺和酒駕事件發生，才想從警減少百姓損失、保護社會」。

    他身高185公分，又因長期運動加上本身帥氣，已經讓社區關懷據點的婆婆媽媽關愛有加，特別是他談吐也十分體貼和善，和稍有冷酷的帥臉有著差距，還能安撫婆媽努力跟著運動，因此旁人說媒、介紹女友不斷，但他卻表示自己已死會，女友比自己年長，在銀行工作也很穩定，自己十分滿足。

    目前吳念橋的影片仍在網路上發酵，許多女網友表示「想到成功鎮練車」、「想在他面前闖紅燈」，甚至有網友提議「手機不見了，你（吳念橋）打我電話看看？」什麼「撩警招式」都有，其實在Threads上也成功釣出本尊出來恭賀大家新年快樂，但眾人想的還是「如何搞到他的IG」、「怎麼撩帥警弟弟」。吳念橋表示，歡迎年節來成功鎮走走，但請注意交通安全、不要違規。

    靠著長期訓練，吳念橋有著好身材。（吳念橋提供）

    靠著長期訓練，吳念橋有著好身材。（吳念橋提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播