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    9旬翁散步竟跌入樹林 桃園警循監視器找到人

    96歲鄭姓老翁散步突失音訊，警在一處樹林找到老翁。（記者鄭淑婷翻攝）

    96歲鄭姓老翁散步突失音訊，警在一處樹林找到老翁。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/01/27 10:29

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市96歲鄭姓老翁26日清晨外出散步運動，中午還不見返家，加上天氣寒冷，家人連忙向桃園警分局小檜溪派出所報案，經警方調閱監視器，發現老翁走往樹林荒地，警方趕往搜尋，果然發現他倒臥草叢中，手腳有多處擦傷，所幸送醫後已無大礙，也讓焦急的家屬放下心中大石，並大讚員警「很厲害」。

    警方調查，老翁平時有散步的習慣，雖然行動較為遲緩、聽覺有些退化，但精神很好，平日外出散步都會準時回家，但26日清晨外出後，直到中午都不見返家，家人外出尋找未果，趕緊報警請求協尋。

    員警受理後，積極調閱周邊監視器，發現老翁最後身影走向平日少有人前往的樹林荒地，巡佐駱俊宇立即率警員劉佾芃、詹云翔前往周邊搜尋，發現老翁倒臥在草地中，因天氣寒冷且下著雨，員警到附近民宅借來雨傘幫他擋雨，同時通知消防人員及家屬趕到現場，經初步檢視老翁因跌倒手脚有多處輕微擦傷，經送醫後已無大礙。

    老翁家人說，老翁外出散步不慎在樹林中跌倒，幸好員警迅速協助尋獲，以後會多注意老人家的行動，對於員警迅速且熱忱地協助尋人表達感謝。

    警網在樹林找到老翁，他因跌倒有多處擦挫傷，送醫後已無大礙。（記者鄭淑婷翻攝）

    警網在樹林找到老翁，他因跌倒有多處擦挫傷，送醫後已無大礙。（記者鄭淑婷翻攝）

    警消將老翁送醫後已無大礙。（記者鄭淑婷翻攝）

    警消將老翁送醫後已無大礙。（記者鄭淑婷翻攝）

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