買刮刮樂先問ChatGPT！台中上班族刮中100萬 捐10萬給土地公

台中顏姓男子（左）刮刮樂前先問ChatGPT，確認昨天是幸運日，果然刮出100萬元大獎。（記者陳建志攝）

2025/01/26 19:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名27歲顏姓上班族，昨天接近中午時，和女朋友經過台中南區工學路的「得鴻福彩券行」，前後買了4張2000萬超級紅包刮刮樂，買彩券前還先問ChatGPT，結果告訴他昨天、前天是幸運日，還建議他挑選序號13號的刮刮樂，結果真的幸運刮中100萬元，今天受訪表示除了10萬元要捐給附近常拜拜的工學福德祠當重建基金，其他的錢則會存下來投資。

這名幸運的顏姓男子今天出面受訪表示，昨天中午吃飯前和女朋友出門，途中經過土地公廟有先拜拜，行經工學路的這家彩券行，發現曾經有人中過頭獎，決定進來試試手氣，一開始買了3張2000萬超級紅包刮刮樂，其中一張中5000元，另兩張則中2000元打平，本想要離開，後來決定再買一張「凹」看看，沒想到竟刮中100萬元，當下「很震驚，有被錢砸醒的感覺」，剛開始告訴女朋友中了100萬，女朋友還以為他在開玩笑，直到請店家幫忙掃描才確定中了大獎。

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顏男還透露，自己買彩券前有先問ChatGPT，輸入自己的生日，詢問哪一天適合買彩券？結果回覆他昨天和前天運氣都不錯，還建議他可買13號，因此特別挑選序號13號的彩券，果然中了大獎。

顏男表示，因自己現在是上班族，擔任儲備幹部，希望將這筆錢存下來進行投資，初步規劃50%將購買年金保險、30%買債券，剩下的20%則用來買股票，以增加被動收入；另外因彩券行旁邊的土地公廟之前火災需要重建，大方捐出10萬元給工學福德祠當重建基金。

彩券行的戴姓店長表示，前天剛好有拿到南投竹山紫南宮的聚寶盆放在財位上，沒想到昨天就有幸運顧客刮中100萬元大獎，還說昨天顏先生拿著刮刮樂請他確認是否有中獎，結果一掃描就確認中了100萬，看見他一臉驚喜的表情也替他高興。

台中顏姓男子買2000萬超級紅包刮刮樂，幸運刮中100萬元。（記者陳建志攝）

台中顏姓男子（右）刮刮樂幸運中百萬，大方捐出10萬元當工學福德祠重建基金。（記者陳建志攝）

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