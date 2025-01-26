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    債不能欠過年？台中壯男搶婦人皮包去還債 6小時落網

    身材魁梧的曾男（圖中），搶奪婦人後6小時被捕。（記者張瑞楨翻攝）

    身材魁梧的曾男（圖中），搶奪婦人後6小時被捕。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/01/26 08:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市67歲蕭姓婦人於昨天（25日）晚間到ATM領款，領取3萬3000元後，立刻被前科累累的30歲曾姓男子搶走，曾男連夜驅車北上，警方於案發6小時，在桃園將他逮捕到案，他說，自己搶錢的動機，是他欠人錢，債不能欠過年，警方查扣贓款1萬6300元，剩餘的現金，他宣稱拿去還給債主，全案依搶奪罪法辦。

    警方調查，曾男有毒品等一堆前科，蕭姓婦人昨夜於台中市中區台灣大道與平等街口領錢後，曾男立刻奪走皮包，中市警局第一分局迅速組成專案小組，運用「科技辦案」技巧，調閱周邊監視器，逐步抽絲剝繭，統合警力快速過濾與清查嫌疑對象，很快鎖定犯嫌曾男涉案。

    警方向台中地檢署聲請核發拘票後，循線於高鐵桃園站將曾男拘提到案，曾男供稱，自己欠債，又想債不能欠過年，遂動手搶蕭婦皮包，得手後到桃園找朋友還債，警方查扣剩餘的1萬6300元，其餘已被曾男用來償債，全案經偵訊後，依搶奪罪移送台中地方檢察署偵辦。

    監視器拍到曾男右手拿著婦人皮包，在巷弄逃逸的畫面（圖中）。（記者張瑞楨翻攝）

    監視器拍到曾男右手拿著婦人皮包，在巷弄逃逸的畫面（圖中）。（記者張瑞楨翻攝）

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