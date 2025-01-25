1/25 今彩539頭獎1注800萬獎落彰化田中 大樂透頭獎摃龜

1月25日開獎的第1140000022期今彩539頭獎開出1注，第114000008期大樂透頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/25 22:31

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（25日）開獎的第114000022期今彩539頭獎開出1注，由彰化縣田中鎮西路里員集路二段547號1樓的「吉時彩券行」開出，可得800萬元；第114000008期大樂透頭獎摃龜，下期頭獎保證1億元。

大樂透春節加碼「大紅包」開出24組，總中獎注數29注；「小紅包」開出24組，總中獎注數26注。

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第114000008期大樂透中獎號碼「02、03、10、12、34、40。特別號：41」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共47注中獎，每注可得6萬8552元；肆獎共154注中獎，每注可得1萬3449元；伍獎共3419注中獎，每注可得2000元；陸獎共4407注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬3399注中獎，每注可得400元；普獎共6萬4223注中獎，每注可得400元。

第114000008期49樂合彩中獎號碼為「02、03、10、12、34、40」。四合共9注中獎，可得20萬元；三合共99注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2481注中獎，每注可得1250元。

第114000022期今彩539中獎號碼為「01、07、32、36、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共7186注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1346注中獎，每注可得50元。

第114000022期39樂合彩中獎號碼為「01、07、32、36、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共347注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3914注中獎，每注可得1125元。

第114000022期3星彩中獎號碼為「317」，壹獎共125注中獎，每注可得5000元。

第114000022期4星彩中獎號碼為「9416」，壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出24組，總中獎注數為29注，其中19組為單注中獎、各得100萬元，5組為2注均分；春節小紅包開出24組，總中獎注數為26注，其中22組為單注中獎、各得10萬元，2組為2注均分。台彩表示，截至本期為止，累積開出大紅包組數為49組，剩餘431組，累積開出小紅包組數為66組，剩餘734組，下期（26日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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