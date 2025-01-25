竹檢出動X光勘驗車掃瞄確認劉憲治中幾槍

新竹檢方今天為確認三環幫老大劉憲治身中幾槍，罕見底先出動X光勘驗車對遺體進行掃瞄再解剖複驗。（記者黃美珠攝）

2025/01/25 14:09

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署為確認0124槍擊命案死者劉憲治到底身中幾槍、體內是否卡有子彈，今天下午解剖複驗前，先出動法務部X光勘驗車，先對劉憲治的遺體進行掃瞄。

專案小組從劉憲治身上的傷發現，他左側後背、大腿等中槍，雙手有防禦性的刀傷。從刀刀見骨的狠勁，不難研判殺手對劉憲治的恨意。而從劉憲治手腕、手肘的傷勢，研判他生前負傷時似乎困獸猶鬥，企圖奪下殺手手中的刀械，但最終不敵，研判攻入劉憲治所在堂口的5人中，至少有2人全力擊殺劉憲治。

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由於劉憲治當場就失去生命跡象，因此被送醫後有緊急手術搶救，所以對於劉憲治真正的死因為何？確實只中2槍？還是體內還有子彈等？檢方將在今天下午解剖時逐一釐清。

劉憲治遺體上X光車進行掃瞄檢查。（記者黃美珠攝）

劉憲治的遺體推上X光勘驗車勘驗。（記者黃美珠攝）

新竹檢方今天先用X光勘驗車確認三環幫老大劉憲治身中幾槍，再進行解剖複驗。（記者黃美珠攝）

新竹檢方今天先用X光勘驗車確認三環幫老大劉憲治身中幾槍，再進行解剖複驗。（記者黃美珠攝）

劉憲治的遺體推上X光勘驗車，檢察官等人勘驗。（記者黃美珠攝）

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