中國前海軍艇長自駕快艇偷渡來台 判刑8月定讞

中國前海軍艇長阮芳勇自駕快艇偷渡來台，被判刑8月定讞。（資料照）

2025/01/24 11:19

〔記者溫于德／台北報導〕60歲中國前海軍艇長阮芳勇去年6月9日駕駛快艇，從中國福建省三都港出發、航行12小時，直奔我國淡水渡船頭。一、二審考量阮男符合自首規定，依入出國及移民法中未經許可進入台灣地區罪，對他判刑8月，最高法院駁回上訴定讞。

去年6月8日上午，阮男先在中國福建省寧德市三都港購買「鴻津快艇」，晚間10時許從三都港駕駛快艇偷渡來台，9日上午與停靠在淡水老街碼頭的交通船發生擦撞，阮男表明他偷渡，經交通船魏姓船長與黃姓船員通報警方並通知海巡署，安檢所人員於11時10分到場將阮男逮捕。

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一審士林地院審理時，阮男稱他在深圳被公安發現手機內有大量反共訊息，立即被限制人身自由，也被命刪除手機內容並限制出境，讓他深感活在中國沒有做為人的尊嚴，才會逃離中國；阮並自認符合自首，請法官從輕量刑。

一審去年9月18日宣判指，阮男以自駕方式偷渡來台，已嚴重影響我國國家安全，但念在阮男坦承犯行，也考量犯罪動機，對阮男判刑8月。

案經上訴，二審高等法審酌阮男為求進入台灣，已對我國海防有一定程度的理解，又未經許可，以自駕方式橫渡台灣西北部海域入台，嚴重損害我國國家安全，但念在他坦承犯行，以及一審以他自首為由給予減刑判8月徒刑，均無違誤，維持一審判決結果，並由最高法院駁回上訴確定。

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