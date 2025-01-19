宜蘭護照集團黑吃黑首腦對少女放高利貸又性侵 判刑後延押

宜蘭護照集團黑吃黑朱姓主嫌（中），另對少女放高利貸又性侵，一審合計處以有期徒刑8年7月。（圖由民眾提供）

2025/01/19 16:23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣護照集團黑吃黑案26歲主嫌朱姓男子，涉嫌設局詐騙原合夥人近400萬元與21本護照，並放高利貸給17歲少女後藉機性侵，被害少女不甘受辱跳樓尋短。一審依成年人故意對少年犯強制性交罪等3罪，合計處以有期徒刑8年7月，今天（19日）起再度延押2個月。

至於護照集團黑吃黑案，肇因於宜縣美髮廳老闆陳姓男子，2022年底從顧客口中得知，蒐集我國護照申請貸款可從中牟利，便夥同李男、蔡男、胡男收取護照，後來邀請朱男共謀，不料，護照當事人未出現導致申貸卡關，朱男對此心生不滿，另外找來洪男、黃男、陳男合夥設局，回頭詐騙陳姓老闆。

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2023年3月起，朱男等4名同夥向陳姓老闆行騙，佯稱他們有護照申貸管道，但要有支付相關費用，騙取394萬元與21本護照，陳姓老闆後來發現受騙拒絕再給錢，竟遭嗆聲恫嚇，擔心安全受威脅出面報案，此案才東窗事發。

陳姓美髮廳老闆涉入的護照集團案，宜蘭地院已在去年10月審結，依共同犯將護照交付他人以供他人冒名使用罪判刑，陳處有期徒刑6月，李男、蔡男，胡男各處5月，均可易科罰金。

至於少女借款遭性侵案，朱力緯去年6月得知一名17歲少女需錢孔急，主動聯繫對方，出借1萬元，要求開立2萬元面額本票，預扣第1期利息2000元，僅交付8000元，少女允諾1週內還款，放款後的隔天凌晨，朱透過通訊軟體邀少女外出，駕駛賓士車載她到五結鄉一間摩鐵強制性交得逞。

判決指出，少女遭性侵後心情低落，事發當晚前往羅東民生市場，從7樓天井跳下，摔落在2樓遮雨棚，被人發現緊急送醫保住性命。朱男偵訊時否認重利與強制性交犯行。宜蘭地方法院合議庭認為，朱男借款利息，若參酌民間借款常情計算，相當於以年息730％標準計息，性侵部分，合議庭審酌相關事證，認定朱男故意對未滿18歲少女強制性交犯行事證明確。

全案最近宣判，朱男成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑6年，又犯3人以上共同詐欺取財罪，處2年4月，又犯成年人故意對少年犯重利罪，處3月，可易科9萬元罰金。同夥洪男、黃男、陳男犯3人以上共同詐欺取財罪，分別處以1年4月、1年10月及1年6月。朱男的賓士轎車被扣押拍賣，追徵犯罪所得。

朱姓主嫌的賓士被扣押拍賣，追徵犯罪所得。（圖由民眾提供）

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