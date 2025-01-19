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    驚悚！台中廂型車、重機碰撞 騎士騰空「大字型」重摔落地

    騎士身體騰空呈「大字型」越過廂型車後重摔落地。（圖由民眾提供）

    騎士身體騰空呈「大字型」越過廂型車後重摔落地。（圖由民眾提供）

    2025/01/19 14:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨晚發生1起驚悚車禍！1輛廂型車行經西區路口時疑違規左轉，與另輛直行重型機車碰撞，猛烈撞擊力道當場撞飛騎士，身體騰空呈「大字型」越過廂型車後重摔落地，機車零件碎片散落一地，幸好僅腿部擦挫傷，送醫治療後暫無生命危險，確實肇因待查。

    這場事故發生在昨晚10時許，地點在西區民權路與西屯路一段交叉口，經查，32歲歐姓男子當時駕駛廂型車，由西屯路一段往文化街內快車道左轉民權路往英才路方向行駛，26歲謝男則是騎乘本田重機由西屯路一段往英才路方向直行，雙方在事故地點發生碰撞。

    這一撞導致謝男整個人被撞飛，身體不受控騰空旋轉後，越過廂型車重摔墜地，當場動彈不得，汽機車零件殘骸散落滿地，現場一片狼藉，第一分局接獲通報趕到現場處理，所幸歐男無受傷，而謝男則是左腳擦挫傷，送往平等澄清醫院治療後意識清醒，暫無生命危險。

    經初步調查顯示，雙方均無酒精反應，事故原因疑廂型車違規左轉釀禍，至於確實肇因及責任歸屬，警方將詳細蒐證後，交由鑑定單位或法院釐清肇事原因；分局長尤啓南呼籲用路人，行駛時應注意前方狀況，遵守交通規則、行經路口應減速慢行，避免車禍發生。

    事故現場一片狼籍。（圖由民眾提供）

    事故現場一片狼籍。（圖由民眾提供）

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