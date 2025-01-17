劉宗鑫去年緝毒殉職 春節前警政署長慰問遺孀、幼女

警政署長張榮興今天到土城分局，慰問去年緝毒殉職的新北市警土城分局故組長劉宗鑫家屬，劉宗鑫的長女隨興畫出跟王子共舞的童畫。（記者吳仁捷攝）

2025/01/17 16:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕春節將屆，警政署長張榮興今天到土城分局，慰問去年緝毒殉職的新北市警土城分局故組長劉宗鑫家屬，張榮興逐一慰問劉宗鑫遺孀、一對幼女及雙親，與家屬們閒話家常，警察局長廖訓誠等人陪同，張榮興感謝警眷無私付出，當面告訴家屬有任何困難，警方一定是家屬強有力的靠山。

張榮興慰問劉宗鑫雙親、遺孀，與家屬話家常，聊到幼女教育、學區等，讓家屬感受到關懷，期間劉宗鑫長女在一旁畫畫，幼女在祖父懷中，遺孀也聊到幼女教育等情形；張榮興多次關懷、慰問家屬，對於有任何需要、欠缺部分，都歡迎隨時提出，張榮興並致贈家屬慰問金，提前向家屬拜早年，現場氣氛溫馨。

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警方表示，警政署為照顧劉宗鑫遺眷，向銓敘部爭取，核定劉宗鑫因公殉職，並入祀警察公墓，將其英勇事蹟列入警察史蹟館，讓劉宗鑫事蹟受後人緬懷。警政署、新北市警察局、土城分局持續針對家屬所需提供協助，讓遺眷感受警察大家庭的溫暖。

土城警分局表示，故組長劉宗鑫於去年9月底巡邏時發現可疑女毒蟲，不幸遭毒駕嫌犯拖撞施工護欄，搶救後仍回天乏術，英勇殉職；案發後引起喚起社會、司法單位對於喪屍毒品依托咪酯的重視，法務部認為新興毒品危害社會甚鉅，去年八月改列三級、11月底更迅速提升二級毒品，加重施用、持有、製造、運輸、販賣等刑責，警察強力掃蕩，降低毒品危害。

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警政署長張榮興今天到土城分局，慰問去年緝毒殉職的新北市警土城分局故組長劉宗鑫家屬，劉宗鑫的長女隨興畫出跟王子共舞的童畫。（記者吳仁捷攝）

警政署長張榮興（中）今天到新北市警土城分局慰問劉宗鑫的家屬，致贈慰問金，包括新北市警察局長廖訓誠（左二）、土城分局長陳建龍（左一）等人陪同。（記者吳仁捷攝）

警政署長張榮興今天到新北市警土城分局慰問劉宗鑫的家屬，致贈慰問金讓家屬提早過春節；新北市警察局長廖訓誠（右）發壓歲錢給劉宗勳幼女。（記者吳仁捷攝）

警政署長張榮興（右二）今天到新北市警土城分局慰問劉宗鑫的家屬，致贈慰問金，與劉父話家常；包括新北市警察局長廖訓誠（左二）、土城分局長陳建龍（左一）等人陪同。（記者吳仁捷攝）

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