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    北市環局揪春節禮盒過度包裝 1保養品禮盒違規

    瑋德國際股份有限公司「野玫瑰亮采禮盒」禮盒過度包裝，包裝體積比值不符法規標準1以下。（環保局提供）

    瑋德國際股份有限公司「野玫瑰亮采禮盒」禮盒過度包裝，包裝體積比值不符法規標準1以下。（環保局提供）

    2025/01/17 13:16

    〔記者甘孟霖／台北報導〕農曆春節腳步將近，不少民眾開始選購年節禮盒，台北市環保局今（17日）表示，該局近日針對轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等禮盒稽查包裝，查獲1件過度包裝禮盒商品為「瑋德國際股份有限公司」的「野玫瑰亮采禮盒」，將處3萬至15萬元罰鍰。

    環保局表示，春節前針對轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等禮盒及電腦程式著作光碟等5類商品稽查，總共稽查200件，當中瑋德國際股份有限公司的「野玫瑰亮采禮盒」，經量測禮盒包裝體積比值不符合法規規定的1以下，將依違反「資源回收再利用法」開罰。

    環保局指出，民眾逛街或是在網路上挑選禮盒，應以「一多三少」綠色包裝為原則，「產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少」都可以讓收禮者感受心意無負擔；而除了以禮盒向親友拜年外，採買年貨時也可以自備購物袋，少塑、少包裝、減少廢棄盒袋輕鬆過好年。

    環保局提醒，業者設計包裝、販售前可先至「一次用產品源頭減量宣導網」利用「限制產品過度包裝線上試算」，或是點選宣導網的產品包裝實測，向環境部申請限制產品過度包裝檢驗書，避免違法遭罰。

    以網路或App等形式販售業者也應注意「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」法規，須符合包裝材料限制項目；若業者屬中型或大型對象，也須符合商品包裝重量比值等其他規範。

    瑋德國際股份有限公司「野玫瑰亮采禮盒」禮盒過度包裝，包裝體積比值不符法規標準1以下。（環保局提供）

    瑋德國際股份有限公司「野玫瑰亮采禮盒」禮盒過度包裝，包裝體積比值不符法規標準1以下。（環保局提供）

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