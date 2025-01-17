警方網路巡邏被兜售毒咖啡包 佯裝買家逮送貨收錢女藥頭

桃園地檢署因違反毒品危害防制條例案件，將吳女提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/01/17 12:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中壢警方執行網路巡邏時被網友「傻呆呆」推銷毒品咖啡包，員警佯裝有意以每包400元代價購買10包，傻呆呆就指示吳姓女子負責後續聯繫，吳女現身後當場被逮，桃園地檢署今天（17日）偵結，已因毒品案件將她提起公訴，警方則持續追查幕後的販毒集團其他成員。

去年4月間，中壢警方執行網路巡邏時，傻呆呆透過通訊軟體主動詢問：「喝咖啡嗎？」警方研判這是販毒訊息，佯裝有意購買10包毒品咖啡包，傻呆呆隨後提供吳女（25歲）的聯絡方式，並指示吳女與員警聯繫；吳女透過通訊軟體確認員警想買10包毒品咖啡包後，就約對方在中壢區1處飯店碰面。

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吳女現身在飯店後，因傻呆呆指示的小藥頭尚未將毒品咖啡包送抵，讓吳女與員警只能在原地等待，過程中，吳女主動開口表示她身上還剩2包毒品咖啡包，並詢問佯裝成買家的員警要不要先買去「頂著用」；待雙方完成交易，員警隨即表明身分，逮捕吳女送辦。

檢方調查，吳女去年4月間，另曾幫1名友人，前往中壢區1處汽車旅館附近，花費1萬元購買2包、重量約5公克的安非他命，後來她的友人在中壢區遇上警察盤查，被起出安非他命，並供出毒品是吳女交給他的，讓吳女再多一條罪行；桃檢今天偵結，已因違反毒品危害防制條例案件，將吳女提起公訴。

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