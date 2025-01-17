男子開掛假牌車上路 遇事故露餡

蔡姓男子開車遇到事故，掛置假牌因此露了餡。（民眾提供）

2025/01/17 10:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康區蔡姓男子駕駛掛置偽造車牌的轎車上路，遇到事故，警方趕往處理時仔細查證，當場拆穿。

永康分局復興派出所員警吳信樺與王文福昨晚接獲民眾報案有交通事故，立刻趕到場處理，查證事故車輛時，發現當事人所駕駛的自小客車號與車身顏色不符，詢問蔡男車輛出處，以及車主為何人時，卻避重就輕無法清楚交代。

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員警心覺有異，經細心查詢車輛引擎號碼後，發現該車輛原始車牌應為A號（白色），現場卻是懸掛自小客車B號（黑色）的號牌，且自作聰明將車輛外觀烤漆成黑色，意圖以假亂真。

警方於現場將懸掛的車牌拆下後，卻又發現該車前後車牌號碼雖相同，實際材質卻天差地遠，經確認該面前車牌為偽造，明顯企圖透過此手段來躲避相關法規，卻沒想到因為一場車禍，遭細心的警方拆穿識破。

復興所員警查明後依法開立交通違規舉發單，移置保管該車輛並查扣偽造車牌1面，詢後依「偽造特種文書罪」函請台南地方檢察署偵辦。

永康分局分局長顏勤峰強調，駕駛人如使用偽造、變造車牌，除違反道路交通管理處罰條例第12條之外，也會涉犯偽造特種文書罪，籲請民眾切勿於網路平臺或向不明人士購買偽造號牌懸掛使用，以免觸法。

蔡姓男子開車遇到事故，掛置假牌因此露了餡。（民眾提供）

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