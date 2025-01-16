國3大溪段小貨車突冒火燒剩骨架 2乘客受傷送醫

國3南向大溪段小貨車突冒火，2乘客受傷送醫。（記者李容萍翻攝）

2025/01/16 14:05

〔記者李容萍／桃園報導〕57歲的吳姓男子，今（16）日清晨駕駛小貨車行經國道3號南向56公里大溪路段，突然不明原因發生火燒車，桃園市消防局據報後派員到場搶救，消防人員在10分鐘內撲滅火勢，2名傷者分別有二度燒燙傷勢，所幸意識清楚已送醫急救，並無生命危險，起火原因有待消防局火調科調查釐清。

國道公路警察局第六公路警察大隊指出，今天清晨6點26分接獲國道3號南向56公里大溪路段有火燒車事故，警方抵達現場後，小貨車因不明原因自燃，車輛占用外側路肩，車上2名乘客已逃離小貨車，無人受困，消防人員在10分鐘內撲滅火勢，但小貨車經灌救後已燒成廢鐵。

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桃園市消防局第四大隊共出動6輛消防車、3輛救護車與24名消防人員到場搶救，2名乘客分別是57歲郭姓女子（雙手雙腳20％的2度燒燙傷）與35歲周姓男子（頭部4％的2度燒燙傷、雙手手背各2％的2度燒燙傷、右腳腳踝2％的2度燒燙傷），2人均意識清楚已分別送往國軍桃園總醫院與板橋亞東醫院救治。

至於小貨車起火原因，將由消防局火調科人員調查釐清。國道警察呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車退到安全處，利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國3南向大溪段小貨車突冒火，燒得只剩骨架。（記者李容萍翻攝）

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