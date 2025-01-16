宜蘭「亞典菓子工場」後方污水廠起火！警消馳援撲滅

亞典菓子工場後方污水處理廠疑似電盤起火，造成濃煙竄出。（記者王峻祺攝）

2025/01/16 09:45

首次上稿 08:42

更新時間 09:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭知名「亞典菓子工場」今早8點多傳出火警，門市後方的污水處理廠，疑因馬達控制盤冒煙起火，經警消布水線滅火，火勢不到半小時控制並撲滅。業者回應，污水廠位於觀光工場後方，並未相連，工場將照常營運，請民眾放心。

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宜蘭縣消防局今早8點8分獲報，亞典菓子工場有濃煙冒出，出動10車、警消26人、義消19人支援，到場後發現，工場後方污水處理廠傳出爆炸聲響及濃煙，因內部存放化學物品，待爆炸聲平緩後，立刻以圓盤切割器破壞鐵捲門。

警消隨後布3條水線滅火，火勢約在8點半控制，39分撲滅，現場燃燒面積6平方公尺，無人員受傷，起火位置疑似位於變電箱附近，確切原因尚待火調科釐清。

賴姓業者受訪指出，污水廠裡面沒東西，只有控制盤、馬達及水管，懷疑應該是電盤燒起來，還好污水廠是在門市後方，與觀光工場沒有相連，請民眾放心。

亞典菓子工場後方污水處理廠傳火警，警消馳援撲滅。（記者王峻祺攝）

亞典菓子工場後方污水處理廠今早傳火警。（記者王峻祺攝）

起火的污水廠位於觀光工場後方，並未相連，亞典觀光工場將照常營運。（記者王峻祺攝）

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