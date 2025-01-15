台南新化女白骨命案 二審改判兩凶嫌各15年徒刑

發生在2022年6月的台南新化女白骨命案，台南高分院改判兩名王姓凶手各15年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/01/15 10:16

〔記者王俊忠／台南報導〕26歲男子王澤濬與20餘歲陳姓女網友分手後，王男疑不滿陳女在交往時曾劈腿，夥同友人王元平將陳女騙到台南新化山區，王元平受王澤濬指示、毆打陳女成傷，遺棄在新化山區致死。去年6月，台南地院與國民法官依共同殺人罪判2名王嫌無期徒刑；案子上訴二審，高等法院台南分院於今天上午改判2名凶嫌各15年徒刑。

台南高分院合議庭初步表示，撤銷一審原判決、做出改判，是因為兩名凶嫌有賠償、但未達成和解。

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此案是國民法官參審制實施後，台南地區第1件列入國民法官參審的命案。檢警調查，王澤濬、王元平與陳女透過臉書結識，王澤濬與陳女於2021年7月成為情侶，兩人曾在陳女位於台中的住處同居數月，兩人於2022年3、4月間分手，王嫌不滿陳女在交往期間曾劈腿其他男性，聯絡王元平將陳女約出來談判。

2022年6月5日凌晨，王元平在臉書化名金玲玲、使用臉書通訊功能傳訊給陳女，假意邀陳女到台南遊玩，陳女未察覺異狀而答應。王元平即於同日上午10點多開車到台中，接載陳女返回王元平位於台南新化礁坑里住處的附近山區。

王元平與陳女在新化山區時，他告訴陳女說王澤濬想跟她通話，王元平就開啟手機視訊功能讓陳女與王澤濬視訊通話，兩人對話時發生口角，陳女結束與前男友的通話，把手機還給王元平繼續通話，王澤濬指示王元平教訓陳女並把陳女手機拿走。

王元平從車內拿出1支撞球桿先毆打陳女腿部致癱軟倒地，接著繼續毆打女方身體背、腹、胸與臀部多下成傷，使陳女無法站起。王澤濬透過與王元平的視訊通話得知陳女負傷倒地，即指示王元平將陳女棄置山區、不管她，王元平拿走陳女手機就開車離去。

隔天（6月6日）王元平再回到現場、發現陳女仍躺臥該地、尚有氣息，但無力自行脫困，並把這情況告知王澤濬，兩人決定遺棄陳女在該處，最終導致陳女傷重身亡。直到同年7月12日，鄰地的張姓地主經過案發地看見有具白骨骸，報警處理，檢警與法醫相驗、解剖確認白骨身分是失蹤多時的台中陳姓女子。台南檢方並依殺人罪嫌起訴兩名王姓凶嫌。

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