火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區終安全返台 露出手銬傷痕

台灣火舞表演者謝岳鵬在緬甸園區遭不人道待遇，留下長期被手銬銬住的傷痕。（記者姚介修攝）

2025/01/14 18:22

〔記者姚介修/桃園機場報導〕「坐船過了那條小河，看到武裝份子，就知道來不及了」，台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區被逼從事詐騙工作，在台泰警方營救下今天下午安全返台。謝岳鵬露出長期被手銬銬住的傷痕，分享自己的經驗，希望不要有人再受騙上當。

27歲的謝岳鵬在臉書應徵海外表演工作，去年耶誕節搭機到泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區。他說，在還沒有到緬甸前一切都看起來正常，過了那條河，才知道被騙到緬甸從事詐騙，這次在駐泰國代表處、美國大使館、警政署刑事局和移民署駐泰警官以及台灣國際反詐騙協會奔走，及和泰國觀光警察總局合作下，安全返回泰國，從泰緬邊境出發，今天凌晨抵達曼谷，並搭乘早上的班機返回台灣。

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謝岳鵬說，抵達曼谷後對方派人車來接，從曼谷到對方說的指定地點約要4小時車程，他在車上小睡醒來後發現已經超過4小時，感覺不太對勁，司機用山區下雨有土石流的理由表示必須要繞路，因此需要7到8小時，他就察覺有點不對勁，等到了泰國邊境上的城市美索之後，對方訂了一間小旅館讓他休息，3小時後有人來敲門表示要接謝岳鵬離開搭上一艘小船，過了河看到岸上凶神惡煞的武裝份子，他就知道來不及了。

他在機場哽咽的說，他在那裡很多時間都是被手銬銬著，上午、下午大概就在一個廣場日曬各3小時，還不時會遭到毆打，有些外國人甚至頭破血流。離開走的時候，還看到有一對台灣男女進去，也有香港的兩個女生，一名澳洲人都還被關在那裡。

當問到自己為何沒有支付原本要求的贖金就被釋放，他自己也不清楚，只知道有台灣、美國還有泰國的警方的協助下，才能離開園區。在機場外面接他的父親對媒體表示，家人碰到這種情形，還是要找公部門單位比較保險，以免二次遭騙。

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台灣火舞表演者謝岳鵬在緬甸園區遭不人道待遇，留下長期被手銬銬住的傷痕。（記者姚介修攝）

謝岳鵬回台後，移民署官員一路陪同。（記者姚介修攝）

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