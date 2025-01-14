結紮夫赫見妻懷別人種 她反控夫「無套戰小三」

結紮夫抓包妻「懷別人種」，妻子反控夫「無套戰小三」，情境示意（資料照）

2025/01/14 16:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一對夫妻婚後基於節育考量，先生早已結紮，6年後卻發現太太去婦科看診，上面寫有「安胎藥」等字樣，又在太太包包發現2條線的驗孕棒，確認妻子紅杏出牆，求償200萬元，太太反擊稱先生與小三無套床戰，同樣求償200萬元。新竹地院判女方賠償35萬元，男方則判賠20萬元

新竹一對夫妻鬧上法院，男方主張他2015年結紮，2021年卻發現太太的婦科看診藥單，記載「9周」、「PROMONE婦安蒙」等字樣，才知竟是安胎藥，同日又在太太包包中發現呈2條線陽性反應驗孕棒。逼問之下妻子坦承出軌，聲稱是跟朋友飲酒後，被撿屍而遭性侵，不知播種男性為誰。

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法官調查，太太2021年1月底到醫院檢查，確有子宮腔內懷孕情形，翌日再返急診時已流產。而先生早於2015年結紮，手術後經檢驗顯示無殘餘精蟲，堪認太太確於婚姻關係存續期間，自他人受胎而懷孕。

太太雖抗辯係因飲酒後神智不清，而與他人發生性行為，但太太在案件審理中，先說懷疑是跟先生發生性行為懷孕，後又在言詞辯論期講自己是酒後被不明人士撿屍，辯詞前後矛盾不一，無從採信。判太太賠償35萬元。

女方同時反擊先生於婚姻存續期間，與他人發生性關係。男方則辯稱雙方已於2021年9月離婚，太太並無意願維持婚姻，未侵害配偶權。法官調查，男方曾以離婚協議書未具備兩人以上親聞兩造有離婚真意之證人簽名、離婚無效為由，於2022年11月提起確認婚姻關係存在訴訟，法院也在2023年9月判決兩造婚姻關係存在，男方自應對於兩造仍然存續婚姻關係保持忠貞，因此判賠20萬元。

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