台中姊弟天人永隔車禍同天同路段！ 嫩妻開老公BMW碰撞 重機起火燃燒

黑色重機碰撞後一度起火燃燒，隨即自行熄滅。（民眾提供）

2025/01/13 16:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區祥順路近日成為事故熱點，9日驚傳兩起重大車禍引發關注，上午才一起奪命墜橋車禍，造成周姓姊弟天人永隔，未料傍晚同路段又發生BMW轎車與80多萬重機重機碰撞，瞬間上演一場重機驚險火燒車事件，所幸騎士僅輕傷，避免更大悲劇發生。

據了解，周姓男子（52歲）當天早上開車載胞姐（55歲）沿景賢路往東方向行駛，經過景賢路與祥順路口快接近情人橋時，遭另輛由48歲陳姓男子駕駛豐田轎車闖紅燈攔腰撞擊，周車因此失控撞破護欄墜落約6公尺深邊坡橋下，車輛翻覆四輪朝天，造成周女不幸死亡，周男重傷住院，姊弟瞬間天人永隔。

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未料，當天傍晚5點多，22歲張姓女子駕駛老公的白色BMW轎車，行經祥順路、太和二街口準備左轉時，與另輛由41歲陳姓男子駕駛、直行的黑色Yamaha YZF-R1重機發生猛烈碰撞，陳男當場噴飛，重機也因此瞬間起火燃燒，所幸隨即自行熄滅，陳男經送醫後僅身上有擦挫傷無大礙，而張女車輛右後車身也受損嚴重。

張女表示，當時車流量少，看到綠燈且對向的車還離很遠就起步左轉，沒想到還沒完成轉彎就和對向黑色大型重機車發生碰撞，她一度因為受到驚嚇來不及馬上停下，等回過神後馬上靠右停車查看對方傷勢。

第五分局交通分隊警員黃俐欣接獲報案後，火速趕往現場處理，初步調查顯示，白色自小客車左轉未禮讓直行車，雙方於路口高速接觸釀禍，詳細肇事原因仍需進一步由鑑定單位研判釐清。

BMW轎車右側車身受損。（民眾提供）

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