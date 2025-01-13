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    首頁　>　社會

    台中藥局驚見「保力達」豪飲女...一口乾完倒地 真相讓人哭笑不得

    員警及醫護人員合力將蔡女抬上擔架送回醫院。（警方提供）

    員警及醫護人員合力將蔡女抬上擔架送回醫院。（警方提供）

    2025/01/13 12:08

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓女子近日因病住院，上週五不假外出跑到藥局，竟從冰箱拿出「保力達」藥酒大口痛飲後，隨即不省人事醉倒在地，警方獲報趕往發現她身上散發濃烈酒味，且手腕上掛有醫院手環，推測應是從醫院跑出來的病患，最後由警消人員合力送返，結束這場鬧劇。

    台中市第一分局公益派出所當天中午接獲報案，稱有人在藥局內鬧事，員警馮婕妮、吳佳侖、詹鈞智立刻趕往現場，只見42歲蔡姓女子倒地不醒，身上還散發濃濃酒氣，經過濾監視器發現，蔡女稍早突然搖搖晃晃衝進藥局內，從冰箱拿出「保力達」藥酒豪飲。

    未料蔡女大口灌下大半瓶藥酒後，隨即倒地不省人事，員警急忙試圖喚醒蔡女，但其語言含糊不清，語無倫次，且看起來十分痛苦，隨即撥打119求援，醫護人員到場後，根據右手腕手環線索，推測蔡女應是從醫院不假外出，尋找酒精止癮，除不斷勸誡蔡女，藥局人員更是暖心的要提供解酒液幫助。

    經過細心檢查，確認蔡女四肢無異狀，後由在場員警及醫護人員，合力將蔡女抬上擔架送回醫院，成功「歸還」這位病患送返醫院。

    第一分局提醒民眾，身體不適者應避免飲酒，無論節日或日常，酒精可能對健康造成嚴重風險，尤其對於有特殊病史或身體狀況的人群，呼籲大家更加關注自己的健康，避免過度飲酒，保護自己與他人。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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