恍神？轎車撞斷路燈翻覆四腳朝天 女駕駛送醫

1輛轎車今天清晨行經線西中山路時突然衝上中央分隔島並將路燈撞斷，旋即翻覆四腳朝天，女駕駛輕傷送醫。 （消防局提供）

2025/01/13 11:52

〔記者湯世名／彰化報導〕恍神？彰化縣線西鄉今天（13日）清晨發生一起離奇車禍，1輛轎車行經中山路時突然衝上中央分隔島並將路燈撞斷，旋即翻覆四腳朝天，女駕駛從駕駛座爬出車外，模樣狼狽，所幸僅輕傷送醫治療，警方實施酒測為0，事故發生原因與責任由警方釐清。

彰化縣消防局今天清晨近4點接獲民眾報案指出，線西鄉中山路有1輛轎車翻覆在路中央，立即派遣救護人員趕往現場，發現1輛轎車自撞分隔島後翻覆四腳朝天，39歲女駕駛已爬出車外脫困。

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由於撞擊力道相當猛烈，連中央分隔島上的路燈都被撞斷，「轟隆」巨響也讓附近居民驚醒外出查看。救護人員評估女駕駛臉部擦傷、意識清醒，救護人員給予清洗傷口、 包紮止血、保暖及心理支持等適當處置，火速送彰濱秀傳醫院治療，所幸無生命危險。

彰化縣議員賴清美接獲民眾反映，今天上午前往現場勘查，台電工程車已在現場，由台電人員進行搶修。賴清美說，女駕駛自行爬出車外未受重傷，真是不幸中之大幸，她也提醒用路人行經該路段應放慢車速，以策安全。

轎車衝上中央分隔島並將路燈撞斷，旋即翻覆四腳朝天，女駕駛輕傷送醫。 （消防局提供）

線西中山路中央分隔島路燈遭撞斷，工程單位前往搶修。 （賴清美提供）

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