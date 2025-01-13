山老鼠想賺「年終」 警低溫埋首逮人

台中市和平區國有林地內貴重木遭切鋸。（圖由保七總隊第五大隊提供）

2025/01/13 11:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕警政署保安警察第七總隊第五大隊獲報，疑有山老鼠在台中市和平區國有林地內竊取貴重木，與台中市和平警分局組專案小組，於強烈冷氣團低溫天候埋伏追蹤多日，一舉將3嫌查獲，查扣扁柏17塊，讓山老鼠想要在年關前賺一筆「年終」的盤算落空。

保七總隊第五大隊日前接獲林業及自然保育署台中分署情資，疑有山老鼠在台中市和平區國有林地內非法竊取貴重木情事，與台中市和平警分局組成專案小組，經專案人員在近期強烈冷氣團低溫天候下埋伏追蹤多日，於昨（12日）上午6點許在裡冷林道6公里處，發現司嫌等3人駕駛小貨車，車輛輪胎下陷行駛緩慢，明顯為載運重物，形跡可疑，進而攔查，現場查獲車上載運盜伐貴重木扁柏共17塊。

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警方調查，司嫌3人共組盜伐集團，想趁農曆年前賺一筆年終，於強烈冷氣團來襲上山民眾較少之際，夜間開車至國有林地內竊取貴重木，被已在林中埋伏多時的員警攔查圍捕；警方查扣的17塊貴重木「扁柏」，總重量約1070公斤、粗估約23萬餘元，另查扣鏈鋸等犯罪工具。全案調查後，依涉嫌森林法、刑法竊盜等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

保七總隊第五大隊表示，將持續與林業及自然保育署加強查緝山林盜伐之情事。依據森林法第52條規定可處1至7年有期徒刑，如為盜伐貴重木加重刑期2分之1，併科100萬以上2000萬以下罰金。民眾若有發現破壞山林之情資，請逕向保七總隊轄下第四至第九大隊或林務局「山老鼠雷達站」LINE平臺或0800-000-930（救山林專線）反映。

警方查扣扁柏17塊。（圖由保七總隊第五大隊提供）

專案小組於強烈冷氣團低溫天候下埋伏追蹤多日，一舉將3嫌查獲。（圖由保七總隊第五大隊提供）

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