「台中覺醒」罷免場太熱鬧 女騎士撞行人釀2傷

罷免連署活動現場很熱鬧。（圖由民眾提供）

2025/01/12 15:14

〔記者許國楨／台中報導〕有公民團體今天在台中市南屯區舉行罷免活動，現場民眾大排長龍、連署熱烈，卻發生1起車禍意外插曲，引發騷動，原來是1名女騎士疑邊騎車邊看熱鬧，與1名橫越過馬路的婦人「碰撞出火花」，所幸2人均僅輕傷，經送醫均無大礙。

這場名為「台中覺醒．展翅廢翔」的連署罷免活動，今天上午在南屯國民運動中心前舉辦，因會場就在傳統市場旁，引起不少買菜的婆婆媽媽好奇觀望，也有人上前填寫表單，雖然冷氣團來襲，但現場民眾大排長龍、連署熱烈，四叉貓等網紅也到場發放紅包、春聯，場面熱鬧，卻意外發生該起車禍插曲。

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經了解，事件發生在上午10時許，63歲的陳姓女騎士當時騎車沿文昌街往萬和路方向行駛，行經活動會場旁的文昌街時，可能是被熱鬧的場面吸引多看了一眼，沒注意到正橫越馬路的65歲陳姓婦人，結果煞車不及當場「親密接觸」，連人帶車摔倒在地，正在現場維持續秩序的員警，立即上前關心處理。

警方表示，陳姓女騎士手腳擦傷送醫治療，陳姓婦人僅手部不適，未送醫，經檢測騎士並未酒駕，詳細肇因及責任歸屬將由交通大隊分析鑑定。

女騎士沒注意到正橫越馬路的婦人發生碰撞。（圖由民眾提供）

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