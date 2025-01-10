詐團與德博等4家廣告代理公司合作 投放2.9億廣告騙錢

廣告代理商長期與詐團合作，兩年內收取廣告費2.9億協助投放詐騙廣告四千餘萬則。（記者鄭景議翻攝）

2025/01/10 20:42

首次上稿 16:56

更新時間 20:42（補充詳細案情）

〔記者鄭景議／台北報導〕韓國廣告公司在台設立的德博公司，與詐騙集團合作，在臉書、Line等平台投放假的財經名人投資術，去年七月被警方破獲，警方持續溯源，發現還有沐双多、行家策略、Taboola、博英科技四家廣告代理商及科技公司，同樣涉案重大，且長期與詐團合作，兩年內收取廣告費新台幣2億9千萬餘元，協助在電子媒體等網站投放詐騙廣告四千餘萬則，刑事局中部打擊犯罪中心去年十一月逮捕公司負責人等五人，全案依涉嫌刑法加重詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，相關犯嫌以10至30萬元不等交保。

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據了解，沐双多、行家策略、Taboola這三間公司以原生廣告投放為主業，投放廣告可顯示在各式網頁中，最常見的就是投放在電子媒體，投放的廣告除了可利用公司READ技術，提供詐團配套精準投放廣告，還能在全球及國內合作數位媒體上曝光，博英科技則主要負責與電子媒體接洽買版面。

警方統計，這四間廣告代理商，從2022年起，以一條廣告5元的代價，收取詐團廣告費2億9千萬元，協助詐團投放廣告保守估計達四千萬則以上，這些廣告會假冒「楊世光」、「阮慕驊」等財經專家、名人代言，使民眾誤信點擊「投資廣告頁面」，後即遭引導轉址、連結至「落地頁面」或LINE群組，逐步落入詐欺集團假投資詐欺的犯罪模式，進而遭詐交付金錢。

警方去年十一月見時機成熟，同步搜索廣告代理商公司，並拘提、通知負責人范嫌等5人到案，查扣涉案公司相關證物，並扣押范嫌等人名下帳戶、房屋3棟、新台幣1112萬元現金、外幣及黃金，查扣不法所得價值約1億500萬元，全案依涉嫌刑法加重詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，相關犯嫌以10至30萬元不等交保。

詐團與廣告商合作詐騙。（記者鄭景議翻攝）

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