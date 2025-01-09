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    前十大槍擊要犯藍信祺參選立委被中選會打槍 興訟敗訴確定

    前十大槍擊要犯藍信祺申請登記參選立委，被中央選舉委員會拒絕，提起行政訴訟敗訴確定。（資料照）

    前十大槍擊要犯藍信祺申請登記參選立委，被中央選舉委員會拒絕，提起行政訴訟敗訴確定。（資料照）

    2025/01/09 23:59

    〔記者楊國文／台北報導〕前十大槍擊要犯藍信祺前年申請登記參選台北市士林、大同區的區域立委，但中央選舉委員會依公職人員選舉罷免法規定，以他早年曾犯槍砲彈藥刀械管制條被判刑定讞，不准他登記參選；藍不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，藍繼續上訴，最高行政法院9日仍判他敗訴，全案確定。

    現年60歲的藍信祺1981年犯下「虎山雙屍命案」，被列為十大槍擊要犯，落網後判刑入監，1991年假釋出獄。但他又因走私空氣槍、在台北市信義計畫區引爆瓦斯桶、組織強盜等案被捕、判刑，出獄後轉為經商。

    2023年11月23日，藍信祺想登記參選士林、大同區立委，經台北市選委會函報，中選會認為，藍信祺曾觸犯槍砲彈藥刀械管制條例之罪，被判刑7年8月徒刑確定，依公職人員選舉罷免法第26條第6款規定，曾觸犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條之罪，不得登記參選，因此拒絕他登記參選。藍信祺提起訴願被駁回，提出行政訴訟。

    藍信祺主張，法律不能超越憲法，限制國民自由參政權，選罷法第26條第6款規定屬違憲，已剝奪他參選權利，請求台北高等行政法院撤銷中選會違禁止他參選立委的命令，公職人員選舉罷免法中認定他終生不能參選的第26條違憲無效。

    台北高等行政審理認為，藍信祺所指公職人員選舉罷免法的法條，是在保障問政品質、建立良善選舉制度，未違背憲法中的平等權，判他敗訴。藍信祺仍不服，提起上訴。

    最高行政法院審理認為，北高行判決認事用法並無不當或違誤，9日仍判藍信祺敗訴，全案確定。

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