1/9 今彩539頭獎開1注！800萬獎落台北

第113000008期今彩539頭獎開出1注；第113000003期威力彩頭獎則摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/09 22:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月9日）開獎的第113000008期今彩539頭獎開出1注，由台北市中山區德惠街101號1樓「惠德樂電腦彩券行」開出；第113000003期威力彩頭獎則摃龜。

第113000003期威力彩中獎號碼為「第一區：01、04、15、16、31、34。第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得414萬1815元；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共58注中獎，每注可得2萬元；伍獎共334注中獎，每注可得4000元；陸獎共2117注中獎，每注可得800元；柒獎共4454注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬4046注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬108注中獎，每注可得100元；普獎共5萬4859注中獎，每注可得100元。

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第113000008期今彩539中獎號碼為「02、08、19、21、29」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共225注中獎，每注可得2萬元；參獎共7617注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬257注中獎，每注可得50元。

第113000008期39樂合彩中獎號碼為「02、08、19、21、29」，四合開出5注，每注可得21萬2500元；三合共282注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2356注中獎，每注可得1125元。

第113000008期3星彩中獎號碼為「508」，壹獎共73注中獎，每注可得5000元。

第113000008期4星彩中獎號碼為「9946」，壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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