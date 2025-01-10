胎兒生長落後6週仍例行檢查 高齡婦產「罕病嬰」淚吞2敗訴

呂姓高齡孕婦控訴陳醫師發現胎兒生長持續落後，卻未建議基因檢測，導致產下罕見疾病女嬰，與丈夫求償350萬元，法院認定醫師無過失，判夫妻敗訴。 （資料照）

2025/01/10 06:58

〔記者王捷／台南報導〕呂姓高齡產婦，產檢發現胎兒生長落後6週，指控診所陳姓醫師未建議基因檢測，產下罕見疾病「狄蘭氏症候群」女嬰，影響其生育自主權，與丈夫求償350萬元，歷經2年多調查，二審台南高分院認為醫師無過失，仍判夫妻敗訴。

呂女在2018年懷第二胎，因年齡超過40歲被列為高齡孕婦，產檢過程中接受了多項常規檢查。在懷孕26週的超音波檢查時，顯示胎兒生長落後3週，隨後的檢查結果顯示落後情況加重，至懷孕後期胎兒生長落後6週，

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但是，例行產檢時，胎兒身體結構正常，經過羊膜穿刺術檢查，確認胎兒染色體核型正常，陳醫師又安排非加壓試驗和臍動脈血流檢查，顯示胎盤功能正常，然而女嬰出生後，被診斷為罕見疾病「狄蘭氏症候群」。

呂姓夫妻認為，發現胎兒生長落後異常，以醫師的專業應知道有問題，但仍在做例行性產檢，沒有建議基因檢測等相關技術，及早檢測出胎兒異常，侵害她的生育權，未盡民法定義中「善良管理人之注意」的義務。

在民法中對「善良管理人」的定義，不是評斷好壞，而是強調某人應盡的義務程度，一般具有相當知識、經驗的人，應該是謹慎或積極完成義務。

一審時，陳醫師辯解，呂婦的產檢，胎兒外觀結構都正常，發現生長落後也告知能再做羊膜穿刺、轉診，已在合理、專業的判斷下完成必要檢查，沒有違反醫療法中「醫療上必要的注意義務」，台南地院民庭判呂女敗訴。

在醫療法中「醫療上必要的注意義務」的定義，是指醫師在執行醫療時，已遵守專業知識、診療環境下合理應盡的注意標準。

二審時，台南高分法院認為，醫療法82條規定醫師需符合「善良管理人之注意義務」，依據醫鑑報告，即使進一步檢測，也無法保證改變結果，而基因檢測並非常規產檢項目，醫師的處置已考量胎兒及孕婦的狀況，所以沒有違反應該注意的義務，也因此沒有過失，駁回呂女上訴。

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